Az online marketing ingyen van - első pillantásra - ezért sok cég úgy gondolja, ostobaság volna kimaradni. A következtetés helyes, ám valójában semmi, így az online marketing sincs ingyen. Csak itt elsőként a ráfordított időt és pluszmunkát kell számításba venni.

Az online marketingről sok cég azt gondolja, gyerekjáték és még ingyen is van. Egyik állítás sem igaz, ez is az oka annak, hogy elég kevés cég rendelkezik sikeres online jelenléttel. Tévedés, hogy könnyű csinálni, és tévedés, hogy ingyen van. Első nekifutásra minden jól alakul, de pár hét vagy hónap után elfogy az ötlet, a lendület, elfelejtődik az egész, és kiderül, hogy már három hónapja nem ment ki egy blogbejegyzés sem.

Az első hiba, hogy jellemzően nem gyártanak a cégek stratégiát.

Pedig kellene. Mit is akar: tájékoztatni vagy eladni, esetleg mindkettő? Közösséget építene vagy csak egy platformot akar a weboldal mellett, ahol kapcsolatba tudnak lépni vele és tájékoztatni tud az újdonságokról, szakmai hírekről? Előre célszerű tisztázni, mi a valódi cél.

Azt is el kell dönteni, mi legyen a platform.

Blog? Facebook? Istagram? Twitter? Melyik illik leginkább a céghez? Szöveg vagy kép lesz a központjában? Ha szöveg, akkor ki írja, ha kép, akkor ki készíti? A cég maga állítja elő a tartalmat vagy kiszervezi?

Utána felelőst kell találni.

A "majd csinálja valaki" módszer garantáltan nem működik. Az első időszakban persze mindneki tele van ötlettel, de ha jön a karácsony, a szabadság, az iskolakezdés vagy a havi zárás, már nem lesz akkora a lelkesedés a pluszmunka után. És ha nincs felelős, nincs aki összefogja, akkor felelősségre sem lehet vonni senkit.

A felelőssel együtt nagyon részletes itinert is érdemes gyártani.

Legalább fél évre előre célszerű kitalálni, mikor mit fog kirakni a cég a blogra vagy a Facebookra, Instagramra. Ha nincs ennyi öltet, akkor felesleges online marketingben gondolkodni, vagy keresni kell egy profit. Utóbbi nem lesz egyszerű, vagy nem lesz olcsó.

Ha mindez megvan, meg kell találni az egészséges egyensúly a termékértékesítés és a tartalomszolgáltatás között. Az garantáltan nem fog érdekelni senkit hetente háromszor, hogy hány új színesceruza érkezett a boltba, mennyibe kerül a legújabb melltartó vagy mennyire gyorsan porszívóz a porszívó. Ezeket az üzeneteket valódi tartalmak közé kell ágyazni, az érdeklődők ugyanis a valódi tartalomra jönnek. Ez lehet akár egy kis "do it yourself" sorozat, divattanácsadás vagy bármi, ami köthető a céghez.

És le kell számolni az ingyenesség illúziójával.

Már ez sincs ingyen, hiszen az online marketing még alapjáraton is elvesz heti jó néhány órát, aminek rejtett költsége mindenképpen van. Ha a cégvezető maga csinálja otthon a vacsoraasztal mellett, akkor ez a költség rejtett is marad. Ám ha egy munkatársra bízza, akkor azt vagy meg kell fizetni, vagy számolni kell azzal, hogy a többi munkáját nem tudja majd maradéktalanul elvégzni.

A valódi költés azonban az, amikor a blogot, oldalt hirdetni is szeretné a cég. Erre gyakorlatilag bármekkora összeget el lehet szórni, legyen szó google-hirdetésről, Facebook-hirdetésről vagy bármilyen más népszerűsítésről.