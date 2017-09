A Duna House ingatlanalapja, az Impact Alapkezelő Zrt. tavaly augusztus elején indult útjára, és az első évét 9,2 százalékos hozammal zárta, mellyel az egyik legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtotta az ingatlanalapok között.

Aki a lakáspiacon tapasztalható fellendülés miatt szeretne ingatlanalapba fektetni, máshol nem találja meg a számítását, mert a többi nyilvános ingatlanalap más típusú ingatlanokba (irodaházak, üzletházak) fektet. A lakásalap hozama nem csupán ingatlanhasznosításból, vagyis bérleti díjak bevételeiből áll. Lakásokat újítanak fel, újépítésűeket fejeznek be, de megfelelő méret esetén lehetőség nyílik saját ingatlanfejlesztésre is.

A lakásalapot kezelő Impact Alapkezelő Zrt. a tőzsdei cég, a Duna House Holding Nyrt. kizárólagos tulajdonában áll, így könnyedén tud válogatni az ingatlanpiaci kínálatából, és akár azonnali fizetéssel vásárolni a piaci árnál olcsóbban is.

Befektetésként lakóingatlanokat adni-venni, a bérbeadással foglalkozni és ebből szép hozamot elérni az tud biztonsággal, aki egyrészt ért hozzá, van hozzá türelme és ideje, és végül rendelkezik akkora saját tőkével, amelyből lakás(oka)t tud vásárolni. Az Impact lakásalap a lakossági és befektetői igényekre jött létre azok számára, akik akár kis összeg befektetésével is részesedni szeretnének a lakóingatlan piac hozamaiból, vagy akár nagyobb összeggel is beszállnának, de ezt szakértőkre bíznák.

Az ingatlanportfóliót kitevő lakások (címmel, fényképekkel és bérbeadottsági adatokkal) bárki számára megtekinthetőek a lakasalap.hu oldalon.

A lakásalap közel a duplájára nőtt az elmúlt évben egyebek mellett a forgalmazóknak (Concorde, Random Capital) köszönhetően. Emellett a Duna House Holding Nyrt. többségi tulajdonosa félmilliárd forintot fektetett a lakásalapba.

Optimisták vagyunk a lakóingatlan piaci kilátásokat illetően, optimizmusunkat az MNB legutóbbi lakáspiaci jelentése is megerősíti - mondta Doron Dymschiz a Duna House Holding Nyrt. társ-vezérigazgatója. Szerinte a ciklus elején jár az áremelkedés, amelyet támogat a kedvező hozam és makro-környezet is, valamint jelentős a bérnövekedés hatása is.