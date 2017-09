Az év első nyolc hónapjának adatai szerint az új alapítású cégek 65 százaléka köthető tulajdonosain vagy cégjegyzésre jogosultjain keresztül korábbi cégekhez, kisebbségben vannak a teljesen újként piacra lépő új szereplők – mondta Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója.





A folyamat részben természetesnek is mondható, hiszen nem ritka, hogy egy vállalkozás első nekifutásra nem működik, vagy egy korábbi cégből kiválnak egyes szereplők. Ugyanakkor az arányok ilyen eltolódása nem tekinthető egészségesnek, különösen, ha azt is hozzávesszük, hogy a címkapcsolatokat is vizsgálva az új szereplők 78 százaléka köthető korábbi céghez - tette hozzá.

Jelenleg Magyarországon mintegy 650 ezer olyan magánszemély van, aki hatályosan közvetlenül köthető egy működő céghez tulajdonosként vagy aláíróként. Ez önmagában is magas szám egy 10 milliós lakosságú országban, de érdemes mélyebben is megnézni, hogy az újonnan piacra lépő cégek között milyen arányban vesznek részt a régi szereplők.

Évről évre alacsony arányban vannak a teljesen új tulajdonosi körrel alakuló cégek, bár az elmúlt két évben volt némi javulás – mondta az Opten szakértője.

2017-ben az új cégek 35,7 százaléka épül fel teljesen új menedzsmentből, míg 54 százalékuknál van legalább egy új szereplő.

Mivel az új alapítású cégek többségében a régi szereplők jelennek meg újra és újra, ezért természetszerű is, hogy a tulajdonosok alapításkori átlag életkora folyamatosan növekszik. 2017-ben már 41,5 év volt a cégalapítók átlagos életkora

A notórius céghalmozók száma ráadásul tovább növekedett az elmúlt egy évben. Míg 2016-ban 671 olyan magánszemély volt, aki közvetlen módon tíznél több céghez volt köthető, addig 2017-ben ez a szám 695-re emelkedett.

A magánszemélyek céghalmozásának következtében természetszerű, hogy komoly cégcsoportok jönnek létre egyes érdekeltségi gócok körül.

Hazánkban gyakorlatilag már lassan az számít ritkaságnak, ha egy cégnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai. Még egy viszonylag szigorú csoportképzés szerint is 65 ezer különálló cégcsoport található ma Magyarországon. Ezek között darabszámban természetesen a 2-3 céget számláló cégcsoportok dominálnak, de több olyan cégcsoport is azonosítható, amely több mint 100 tagot számlál.