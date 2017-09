A betéti társaság beltagja saját vagyonával felel a társaság tartozásaiért, de mit is jelent ez pontosan? Ha a társaságnak nincs elegendő vagyona, akkor a polgári jog szabályai szerint mögöttes felelősséggel rendelkező beltag köteles a saját vagyonából kifizetni a társaság adósságát. De akkor viszi a NAV a tévét meg a kocsit, ha nem fizeti be a cég a járulékokat, vagy az áfát?

Elvileg igen, de a dolog azért nem ennyire egyszerű - hívja fel a figyelmet az adozona.hu. A NAV mindenképpen meg fogja kísérelni a beltagon a tartozás behajtását, de ezt csak azután teheti, ha a társaságot felszámolták, kényszertörölték, és a társaság, mint főkötelezett, bizonyíthatóan nem tudta kifizetni a tartozást.

Tehát amíg működik a cég, amíg "csak" annyi a gond, hogy jelentős adózartozás halmozódott fel, addig bizonyosan nem árverezi el a hatóság a gyerek mobilját. Ha a céget felszámolják, vagy kényszertörlik akkor viszont a beltagnak kell helytállni a tartozásért.

A kényszertörlés viszonylag egyszerű ügy, ezt követően rögtön megkísérelhetik a beltagon behajtani a tartozást. A felszámolás azonban már nem ilyen egyértelmű. A felszámolásoknál ugyanis úgynevezett kielégítési sorrendet állítanak fel, vagyis az eljárásban a NAV-nak és más hitelezőknek is jelezniük kell követelési igényüket. Első körben a cég vagyonelemeinek értékesítésével próbálnak pénzükhöz jutni a hitelezők, s ha ezt a lehetőséget kimerítették, akkor jöhet a beltag, vagyis a mögöttes felelős.

A beltagnak ugyanakkor öt évig áll fenn a mögöttes felelőssége, tehát ez idő alatt lehet vele szemben igényérvényesítéssel élni.

Ezek tudatában indítható meg a beltag ellen a kereset a tartozás kiegyenlítéséért. Fontos, hogy a beltaggal szemben nem érvényesíthető olyan követelés, amelyet a betéti társaság elleni felszámolási eljárásban nem érvényesítettek, nem jelentettek be.

A hitelező természetesen nemcsak felszámolási eljárás megindításával követelheti a pénzét, küldhet fizetési meghagyást is, vagyis végrehajtás útján bíróságon is követelheti a tartozást. Ez esetben célszerű mind a társaságot (de azt mindenképpen) és a beltagot egyszerre perelni. Beltagot önmagában perelni nem lehet, csak ha már a társasággal is perben áll a hitelező. Ha csak a társaságot perlik, akkor a végrehajtás csak a társaság vagyonára fog korlátozódni.