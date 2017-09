A munkavállalók számára fontos a munkahely megközelíthetősége, a közösségi terek és programok, valamint az egészséges környezet - derül ki az iroda.hu kutatásából. Magyarország nincs lemaradva a nemzetközi irodatrendekben, és a vállalkozások igényes munkahelyek kialakításával tudják vonzóvá tenni magukat a munkavállalókért folytatott harcban. Az idei Év Irodája Versenyre november 30-ig lehet nevezni.

A munkahelyük elhelyezkedése szempontjából a munkavállalók 66 százaléka a jó tömegközlekedési lehetőségeket, a belső elrendezést tekintve pedig a többség a jól felszerelt konyhát és az otthonos közösségi tereket tartja fontosnak - ismertette az iroda.hu legfrissebb felmérésének eredményeit Kalmár Zoltán, az iroda.hu vezetője.

A több mint 500 munkavállaló megkérdezésével készült szeptemberi kutatásból kiderül az is, hogy a válaszadók felének az irodadizájn mellett a funkcionalitás, vagyis a kényelmes bútorzat is fontos. Nem meglepő tehát, hogy

az irodában dolgozók 80 százaléka az ergonomikus irodaszéket értékeli a legtöbbre a bútorok közül.

A 30 évnél fiatalabb munkavállalók elkötelezettségét leginkább közösségi programokkal lehet növelni a munkahelyük iránt, míg a 30 évnél idősebbeket egészségügyi szolgáltatások biztosításával tudják motiválni a munkáltatók.

Az iroda igényes kialakítása már egyre komolyabb szerepet játszik a megfelelő munkaerő toborzásában. Németh Edit, az Év Irodája kategória felelős zsűritagja, az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetének egyetemi adjunktusa hangsúlyozta, hogy a hazai munkakultúrát is globális trendek határozzák meg, ezért ugyanazt a magas színvonalat kell megjeleníteni. Az itt tevékenykedő cégek azért is hoznak létre igényes munkahelyeket, hogy itthon tartsák a képzett szakembereket.

Az Év Irodája Versenyt már nyolcadik alkalommal szervezik meg. Nevezni 12 kategóriában lehet azevirodaja.hu weboldalon.

A közönségszavazatok és a szakmai zsűri döntése alapján született eredményeket 2018 februárjában hirdetik ki. Az irodák ma már nem csak a napi nyolcórás munkát jelentik, hanem valóban a második otthon szerepét is betöltik, ahol az alkalmazottak a munkaidőn kívül is szívesen töltik az idejüket. Persze nem csak az irodák esetében fontos a környezet, hanem egy bankfiók, egy logisztikai központ vagy egy üzlethelyiségnél is lényeges.