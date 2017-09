Otthonról dolgozni maga a mámor: nem idegesít a hangos telefon, nem csavargatja senki a klímát vagy a fűtést, nem pletykálnak és magunk osztjuk be az időnket. Nincs főnök, olyan munkát vállalunk el, amit szeretnénk, ha megy, akkor többet, ha nem, akkor kevesebbet. Ez a napos oldal. Van azonban néhány dolog, amit érdemes észben tartani.

Annak érdekében, hogy az otthoni munkavégzés hasznos és hatékony legyen, érdemes néhány dolgot figyelembe venni és pár szabályt betartani.

A függetlenség felelősség

Nagyon jó, hogy nincs főnök, nem terrorizál senki határidővel, de ez azt is jelenti, hogy saját magunknak kell referálni az egyes munkafolyamatokról. Végső soron persze az ügyfél reakciója a döntő, de jó ha nem az az első visszajelzés, hogy köszönjük, magával soha többet. Legyünk magunkkal szigorúak, tartassuk be magunkkal azokat a szabályokat, amelyeket saját alkalmazottunktól is elvárnánk.

Tartsuk be az időbeosztásunkat

Az otthoni munka nem azt jelenti, hogy mindenre van időnk. Jó ha tudatosítjuk magunkban, hogy egy kis gyors takarítás, bevásárlás, kutyasétáltatás a munkától veszi el az időt. Persze mindig van feladat, ráadásul ott van a szemünk előtt, de tudatosítani kell magunkban - és a családtagjainkban -, hogy azért, mert otthon vagyunk, még nem biztos, ráérünk. Különben úgy el tudnak menni az órák, hogy közben nem haladunk a feladattal semmit.

A munkaidő egyszer érjen véget

Az időnk szétforgálcsolása mellett abba a hibába is beeshetünk, hogy semmi másra nem hagyunk teret, csak a munkára. Míg egy munkahelyen jellemzően 9-től 5-ig tart a műszak, s még ha kicsit lazábban is kezeljük, többnyire egyértelmű, mikor tesszük le a ceruzát. Ez otthon nem annyira egyértelmű. Amíg sül a vacsora, amíg fürdik a gyerek, még lefekvés előtt el lehet intézni ezt-azt. És aztán sosem lesz vége a munkadiőnek. Tanítsuk meg magunknak, hogy mikor van helye a pihenésnek.

Készüljünk fel az átmeneti ínségre

Ha megy a szekér, jönnek a megbízások, hajlamosak vagyunk azt képzelni, hogy ez sosem lesz másképp. Márpedig lehet. Elég hozzá egy rosszabb időszak, egy váratlanul kieső nagy projekt vagy akár egy baleset, ami meggátol vagy akadályoz a munkában. Fontos, hogy ezekben az időszakokban legyen valami tartalék. Ezért a pörgős idényben igyekezzünk félrtenni, ha lehet minden hónapban, negyedévben, arra az időre, ha megcsappannának a bevételeink. Lehet, hogy csak új tevékenységbe kezdenénk, s amíg az beérik, addig kell a tartalék.

Gondoskodjunk a megfelelő eszközökről

Ha tartósan otthoni munkavégzésre rendezkedünk be, gondoskodjunk a megfelelő eszközparkról. A jó számítógép, a megfelelő tarifacsomagú telefon (simán lehet, hogy az átlagnál sokkal többet kell telefonálni) és gyors internet mellett a bútorzat is fontos. Nem lehet hosszú távon a konyhaasztalnál dolgozni. Ennek akár egészségkárosító hatása is lehet, hiszen egy rossz szék, a rossz tartás nagyon komoly gerincbetegséghez is vezethet. Arról nem beszélve, hogy jobb, ha mindennen megvan a helye, ne kelljen naponta pakolgatni a gépet, irományokat.