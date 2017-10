Hasonló gondokkal küzdenek, mégis másképp gondolkodnak a frissen alapított cégek és azok a vállakozások, amelyek már pár éve húzzák az igát. Az MFB felmérése szerint más elvárásaik vannak egy hitellel kapcsolatban, s más kompromisszumokra hajlandók.

A Magyar Fejlesztési Bank Periszkópja szerint az újonann alakult (pontosabban három évesnél fiatalabb) és a régebbi cégek között több különbség is van aszerint, hogy hogyan milyen a pénzügyi helyzetük, terveznek-e hitelt felvenni, illetve milyen esélyekkel indulnak neki a tőkebevonásnak.

A cégek eltérő helyzetéből adódik, hogy a régebbi cégek részben más kihívásokkal néznek szembe. Például egy új cég nyilvánvalóan nincs eladósodva, ám a bankok nem is fogadják annyira szívesen, mint egy bejáratott vállalkozást. Utóbbi annak is köszönhető, hogy az új cégek épp elkezdtek profitot termelni, vagyis a bankok számára nagyobb kockázatot jelentenek.

Nagy vonalakban ugyanakkor ugyanazok a nehézségek jellemzik az új cégeket, mint az újakat, ha hitelt akarnak felvenni.

Így a legnagyobb kihívás - pontosabban korlát - minden vállalkozás számára a biztosíték. Leginkább a biztosíték mértéke - ez közel azonos szintű kihívás minden vállalkozásnak - de a biztosíték típusa is, bár utóbbi inkább a régebbi cégeket aggasztja

Ennek talán az az oka, hogy a régebbi cégeknek nagyobb a repertoárjuk, vagyis vélhetően többfajta értéket tudnának biztosítékként felajánlani, ám a bankok ezeket vagy elfogadják vagy nem. Ezzel szemben a fiatalabb cégek eszköztára nyilvánvalón szűkebb.

A fiatalabb cégek számára ugyanakkor a biztosíték típusánál is nagyobb gondot jelent a saját erő előteremtése, de esetükben a vállalkozás tőkehelyzete is gyengébb, mint a régebb óta működő cégek esetében.

A felmérés szerint a hitelfelvételi szándékban is van különbség a régebbi és új cégek között. Bár a hitelfelvétel elutasítása mindkét csoportban magas, a régebbi alapítású cégeknél ez az arány 52,9 százalék, míg az újaknál 58,9. Pedig az új cégek jóval rugalmasabbak, hajlandóak magasabb kamatot is fizetni legyen szó beruházási hitelról vagy forgóeszközhitelről.

Az is igaz - s ez akár a klasszikus hitelfelvétel ellen is hat -, hogy a frissebb cégek inkább hajlandók alternatív tőkebevonásra. Így 8,7 százalékuk hajlandó lenne külső, szakmai vagy pénzügyi tőkebefektetőt is bevonni. Ez az arány a régebbi cégeknél csak 3,9 százalék. Ennek oka, hogy az újabb cégek vezetői sokkal több és nagyobb beleszólást engednének a cég ügyeibe a tőkebefektetést végrehajtónak.

Míg száz százalékos arányban adnának speciális jogosítványokat, illetve engednének napi beleszólást a cég ügyeibe, utóbbira a régebbi cégek vezetőinek mindössze harmada lenne hajlandó.

Az új cégek összességében jóval kisebb arányban kérnek hitelt, mint a régiek: kedvezményes kamatozású hiteleknél az újaknál ez az arány 37,5 százalék, a régebbieknél pedig mindössze 17. A piaci hiteleknél a különbség még nagyobb: 37,8 százalékban gondolják az újak, hogy nem kapják meg, a régiek közül pedig 11 százalék.