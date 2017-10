A harmadik negyedévben 859 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére a Trenkwalder közel hétezer fő béradatait feldolgozó elemzése szerint. Ez 17 százalékos növekedést jelent a tavalyi év hasonló időszakában mért 734 forinthoz képest.

A szakmunkások 918 forint átlagos órabére 11 százalékkal haladja meg a betanított munkát végzők átlagos bérszintjét. Régiók szerint jelentősen, akár negyedével is eltérhetnek az órabérek: míg Dél-Dunántúlon és az Észak-Alföldön ma 700 forint körüli átlagos órabérre számíthat egy fizikai dolgozó, ez az érték a Nyugat-Dunántúlon 870, míg Közép-Magyarországon 970 forint közelében alakul.

A fizikai órabérek gyors növekedésének motorja az egyre több szektort sújtó munkaerőhiány – mondta Hujber Tibor, a Trenkwalder ügyvezető igazgatója.

A béremelés értelemszerűen az első negyedévben a legjelentősebb, de az egyre fokozódó munkaerő-kereslet hatására várhatóan még az év végén is újabb növekedési hullám lesz megfigyelhető.

A BDO Magyarország ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó közel 500 középvezetőnek a béradatait vizsgálta meg. Az 500 és 800 ezer forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottak esetében a béremelkedés mértéke 2016 harmadik negyedévéhez képest átlagosan 4,7 százalék volt, az elmúlt negyedév alatt 1,8 százalékkal emelkedtek ebben a kategóriában a fizetések.

Az eddigi inflációkövetésre szorítkozó fizetésemelési ütem a középvezetői szinten dolgozó szellemi alkalmazottak esetében most felgyorsulni látszik – mondta Hajnal Péter, a BDO Magyarország partnere.

A további negyedévek adatai mutatják majd meg, mindez hosszabb növekedési folyamat kezdete lesz-e. Egyelőre ez a magasabb béremelési ütem sem képes fékezni a fluktuációt ebben a körben, ahol a korábbiakhoz hasonlóan a harmadik negyedév során is három százalék volt a kilépők aránya. A munkahelyet váltók ugyanis jóval jelentősebb, akár 20-30 százalékot is meghaladó béremelést is el tudnak érni új munkakörük betöltése során.