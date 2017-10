A munka és a magánélet közti egyensúly fenntartására akkor is figyelni kell, ha látszólag minden rendben. A túlhajszoltság később visszaüt, és akár a karrierépítést akadályozásában, akár az egészségi állapotban, de könnyen nyomot hagyhat.

Teljesíteni kell a munkahelyen, hiszen bármekkora is legyen a munkaerőhiány, egy cég sem szeretne silány munkáért fizetni. De hogyan lehet elejét venni annak, hogy átessünk a ló túlsó oldalára és olyan munkát is megcsináljunk, amilyet nem kellene? Hogyan biztosítsuk az egyensúlyt a munka és a magánélet között? A Perfekt Zrt. szakértője szerint van néhány trükk, amit érdemes bevetni.

1. Húzzuk meg a határokat

A legtöbben elkövetjük azt a hibát, hogy a szabadidőnkben is a munkahelyi problémákkal, előttünk álló feladatokkal foglalkozunk, így esélyt sem adunk magunknak arra, hogy ellazuljunk, feltöltődjünk. Ha csak lehet, ne vigyük haza a munkádat, ne olvassunk irodai levelezést. A legfontosabb, hogy hagyjuk a munkahelyen a munkahelyi feszkót, ne rágódjunk rajta még otthon is.

2. Tanuljunk meg nemet mondani

Akár egy kis pluszmunkát, akár olyan szabadidős programokat szeretnének ránk erőltetni, amelyek igazából csak másnak hasznosak, tanuljunk meg nemet mondani. Lehet gesztusokat tenni a cégnek, de a szabadidőnket ne áldozzuk fel a vállalatért.

3. Irány sportolni

Rengetegen ülnek egész nap az irodában, ami fizikailag megterhelő. Az ülőmunkának köszönhető rossz testtartás, a nyaki izmok görcsössé válása, a hátizmok gyöngülése hosszú távon fájdalmat, zsibbadást okozhat, sőt akár komolyabb betegségekhez is vezethet. A sport azonban nem csak testünkkel tesz jót, mentálisan is segít felfrissülni, kiadni az egész heti feszültséget, jobbat alszunk tőle, és kiegyensúlyozottabbakká is válunk.

4. Aludjunk eleget

A nem elegendő alvásidő visszaveti a produktivitásunkat, fogékonyabbá válunk a betegségekre és rossz hatással van az emlékezetünkre is. Ha kialvatlanul indulunk dolgozni, sokkal több energiát kell befektetni, mint amennyi kipihenten szükséges. Egyszer-egyszer belefér a kialvatlanság, de ha ez rendszeressé válik, változtatni kell.

5. Fontos a karrier

Időnként érdemes megvizsgálni, hogy ott tartunk-e a karrierünkben, ahol szeretnénk, azzal foglalkozunk-e, amivel szeretnénk. Ha kilátástalannak tűnik a változás, nekünk kell lépni. Akár meglévő területünkön szeretnénk előrébb lépni, akár új dologba kezdenénk, sosem késő belevágni a tanulásba. A tanulás akár hobbivá is válhat, amely amellett, hogy frissen tartja az elménket, képes előrelendíteni a karrierünket.