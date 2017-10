Egyre több kutatás és tanulmány születik arról, hogy az egyterű iroda és munkahely nem is annyira jó ötlet. Áramlik a kommunikáció, rengeteg az impulzus és a visszajelzés, de lehet, hogy sok esetben ez többet árt, mint használ. Íme négy eset, amikor jobb a szeparált iroda.

Az egyterű iroda nagyon jó, ha abból indulunk ki, hogy a munkatársak egymás mellett dolgozva folyamatosan kapcsolatban állnak, így a közös munka, problémamegoldás sokkal hatékonyabb, minhta folyton át kellene mászkálni a szomszéd szobába. Hiszen így az információk egy része bizonyosan elvész. Az is az egyterű mellett szól, hogy a főnök sokkal jobban át tudja tekinteni a stábot, senki sem tud elbújni, sunnyogni, látszik, ki dolgozik és ki nem. Arról nem beszélve, hogy összességében kisebb helyen elfér a csapat, hiszen az egyterű irodákban sokkal kisebb a holttér.

Vannak azonban hátulütők is, és ezek között nem az a legfontosabb, hogy állandó harc alakul ki a klímaberendzés miatt a folyton fázó és folyton izzadó kollégák között. Íme négy munkakör, négy típus, amelyeknél sokkal hasznosabb a szeparált iroda, mint a közös hodály.

Főnök

Nagyon demokratikusnak tűnik, hogy a főnök is ott ül köztünk, ugyanazt a kávéfoltos padlószönyeget tapossa, mint mi, valójában azoban ennek semmi haszna. Egyrészt a főnök lehet közvetlen, kedves, megértő akkor is, ha külön irodája van. Másrészt a beosztottaknak nem kell tudniuk mindenről. Legyen szó bizalmas telefonbeszélgetésről, vendégek informális fogadásáról, vagy bármilyen tárgyalásról, annak ideális helye a főnöki iroda.

El lehet vonulni egy tárgyalóba, ki lehet menni a konyhába vagy a közeli kávézóba, valójában azonban a főnök számára is az a legnyugodtabb környezet, ahol dolgozik. Arról nem is szólva, hogy az alkalmazottak jó része egyáltalán nem akarja, hogy a főnöke folyamatosan a nyomában sertepertéljen.

Agyasok

Aki a cégnél az agy, annak csend, nyugalom és békés környezet kell. Ha egy összetett számítást, komoly fejlesztést végez az agytörszt, ha precízen kell szöveget összeállítani akár egy pályázati anyaghoz, akár egy kampányhoz, akkor száz százalékos összpontosításra van szükség. Ebbe pedig nem fér bele, hogy az egyik oldalról a Trónok Harcának aktuális részét elemzik, a másik oldalról pedig a kolléga gyerekének ovis gondjait próbálják megoldani.

A folyamatos zajban, telefonálásban, állandó szövegelésben lehetetlen összpontosítani. Lehet ezt mindfullnessnek nevezni rendkívül divatosan, de mondhatjuk rá azt is, hogy vannak feladatok, amelyekre nagyon oda kell figyelni. S mivel végeredményben az agyasok hozzák a legtöbbet a cégnek, az ő értékük a legmagasabb, megéri a saját irodát adni nekik.

Sales

Állandóan telefonálnak, folyamatosan duruzsolnak és símogatják az ügyfeleket. Lehetetlen mellettük bármilyen beszélgetést folytatni, hanganyagot hallgatni, vagy összpontosítani. Ha a cégben csak néhány értékesítő dolgozik, érdemes őket külön szobába tenni. Nekik is jobb, ha nem csittegik le őket a kollégák.

A sales csapat szeparálása azért is meggondolandó, mert egy sor olyan információ is előkerül egy-egy telefonbeszélgetés során, amit a többi kollégnak nem kell hallania, tudnia. Nem az értékesítő csapattól kell értesülni a társaság pénzügyi helyzetéről, illetve arról sem, hogy adott ügyféllel milyen értékű megállapodást sikerült megkötni. Ez egyrészt téves következtetések levonására adhat okot, másrészt akár az üzleti érdekeket is sértheti.

HR

A munkaügyet és a bérszámfejtést mindenképpen el kell legyen szeparálva. Ennek viszonylag egyszerű oka van. Olyan bizalmas információ kerülhetnek ki, amelyeket senki sem akar nyilvánosságra hozni. A törvény szerint a munkavállaló bére magánügy, azt nem lehet harmadik személynek elmondani. Márpedig ha a HR-rel tárgyal épp az egyik alkalmazott a fizetésemelésének átvezetéséről és a munkaszerződésének módosításáról, akkor ez a jog sérül.

Az indiszkréció persze nemcsak a bérezés miatt fontos. Az új munkatársakat sem szerencsés úgy kiszúrni, hogy épp egyeztet és hozza be a diploma fénymásolatát. A kilépő kolléga esetében pedig még kellemetlenebb a helyzet, főleg akkor, ha nem önszántából távozik a korábbi munkatárs. Bármilyen gond, kérdés, probléma félrehallása a szörnyű pletykák melegágya lehet, így mindenfajta munkaügyet illik zárt ajtók mellett intézni.