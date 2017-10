Ha otthonunkban vannak intelligens háztartási eszközök, vagyis a sütő, hűtő, mérőóra, riasztó az interneten keresztül, távolról is elérhető, és az eszközök képesek egymással akár önállóan is kommunikálni, számos kockázatnak és veszélynek tesszük ki otthonunkat. Azért tenni is lehet azért, hogy ne legyen zombi a sütőnk.