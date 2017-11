Az idei év első kilenc hónapjában 7981 lakás épült, ami közel 52 százalékkal több, mint a múlt év azonos időszakában. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján a később építendő lakások száma 28 411, ami majdnem 33 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Jelentősen emelkedett idén a lakásépítések száma Magyarországon, derül ki a KSH közleményéből. A lakásépítési kedv a vidéki településeken még a fővárosnál is nagyobb volt. Az elemzői kommentárok szerint a kedvező fordulathoz nagyban hozzájárultak az ösztönző intézkedések, úgymint az áfakedvezmények és a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) is. A lakásépítési kedv az építőipar növekedését is elősegítette.

Erősített a vidék

A kisebb településeken az átlagosnál magasabb, közel 74 százalékos volt az épített lakások számának emelkedése. Budapesten majdnem 18 százalékkal épült több lakás, mint a múlt év első háromnegyedében, de a kiadott új lakásépítési engedélyek és bejelentések száma több, mint kétszeresére, 103 százalékkal, 10 952-re emelkedett.

A megyei jogú városokban több mint 42 százalékkal, a többi városban viszont közel 83 százalékkal nőtt a használatba vett lakások száma.

A kiadott lakásépítési engedélyek száma a nagyvárosokban néhány százalékkal csökkent az egy évvel korábbi értékhez képest, a kisvárosokban viszont közel 12 százalékkal nőtt.

A használatba vett lakások átlagos alapterülete 4 négyzetméterrel, 97 négyzetméterre nőtt - tette hozzá a jelentés.A KSH közleménye szerint a lakásépítés továbbra is fele-fele arányban oszlik meg a természetes személyek és a vállalkozások között.

Az építtetők 37 százaléka élt az egyszerű bejelentés lehetőségével, ez az arány Budapesten 12 százalék.

Sokat számítanak a kedvezmények

Az elemzők kiemelik, hogy a fejlesztések kezdik utolérni azt a megnövekedett keresletet, amelyet a történelmi mélyponton lévő kamatok, az élénkülő gazdaság, az áfacsökkentés és CSOK indított be.

Az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint, az áfakedvezmények és a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) is hozzájárult a lakásépítés növekedéséhez.

A Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület kiemelte, hogy az áfakedvezmények és a CSOK segítették a lakásépítések számának alakulását, azonban a megfelelő mennyiségű és minőségű lakásépítés eléréséhez, hosszú távú fenntartásához további intézkedések szükségesek.

Az ingatlan.com szakértője pedig arra hívta föl a figyelmet, a lakásépítési kedv és a saját célú építkezések látványos felfutása részben a CSOK-nak, illetve az 5 millió forintos áfavisszatérítésnek köszönhető. Az eladási célú lakásberuházások megugrását a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs segítette.

A portál saját közleményében továbbá kiemelte, maradt a kettős tendencia a lakásépítéseknél. A vidéki kisebb településeken és városokban a saját célú családiház-építések a jellemzőek, a nagyobb városokban pedig az eladási célú társasházépítések vannak a fókuszban és mindkét területen jelentős és látványos a növekedés.