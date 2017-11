Tovább tart a lendület a lakáshitelezési piacon. A bankok egyre kedvezőbb konstrukciókkal jelennek meg, és a fogyasztóbarát hitelek sokak számára bizalomkeltőnek tűnnek, ismét egyre bátrabbak vagyunk a hitelfelvételnél.

Elmúlni látszik a hitelfélelem. Ma már nem ritka a 10-15, sőt 20 millió forint értékű hitelösszeg sem - mondta Drabos Tünde, a Balla Ingatlan hitelezési üzletágának vezetője. Egy-két kivételtől eltekintve az ügyfelek továbbra is átgondoltan kérnek hitelt, mérlegelik, hogy mennyit tudnak majd havonta hiteltörlesztésre költeni.

A bankok egyre kedvezőbb hitelekkel állnak elő: nem egy bank már 4 százalék alatti kamatért kínál 5 évig fix hitelt, úgymond átlag-ügyfeleknek. Ráadásul a legtöbb bank akciókkal teszi még vonzóbbá az ajánlatait, ami azt jelenti, hogy akár kezdeti költségek nélkül is hitelhez lehet jutni. Megjelentek a piacon olyan akciók is, amikor az ügyfél még egyhavi törlesztőrészletet is visszakap. Emellett továbbra is hozzájuthatnak kamatkedvezményhez az ügyfelek a legtöbb banktól, ha bizonyos fokig elkötelezik magukat az adott bankhoz.

A törlesztőrészletek alapján tízmillió forint hitel, ötéves fix kamatozással húsz évre körülbelül havi 60 ezer forintos terhet jelent az ügyfélnek.

Változó kamatozású hitel ennél kedvezőbb havi törlesztőt jelent most: ugyanezen paraméterek mellett mintegy 53 ezer forintos havi törlesztőrészletet kell megfizetni. A szakértő szerint nem véletlen, hogy egyre több olyan ügyfél akad, akik a rövid kamatperiódust választják, mert vonzó számukra a jelenlegi 2,5 százalék alatti kamat. Ugyanakkor ezzel a lehetőséggel elsősorban a tehetősebb ügyfelek élnek. Ők abban reménykednek, hogy tartósan alacsonyan marad a kamatszint.

A kedvező ajánlatok mellett, illetve között megtalálhatók a fogyasztóbarát hitelek, melyekről az ügyfelek többsége már hallott. A fogyasztóbarát lakáshitelek alapvetően abban különböznek a normál, piaci hitelektől, hogy kedvezőbb az előtörlesztés és a végtörlesztés, a lakáskasszát díjtalanul lehet betörleszteni. A hitelbírálat és a folyósítás konkrét időkorláthoz van kötve: 15 munkanapot vállalnak a bankok a hitelbírálatra, 2 napot a folyósításra. De a legfontosabb tényező, hogy minimum három évig fix a törlesztő.

A bankok óvatosabban adnak hitelt, így tízmillió forint feletti összeget csak kiemelkedően magas fizetés mellé adnak - nyilván az ide vonatkozó törvényi előírások miatt is. Nem szívesen adnak nagyobb összeget egyedülállóknak, s jellemzően az értékbecslők kicsit hajlamosak aláárazni az ingatlanokat. Ezért jó ha van bevonható adóstárs és némi vésztartalék.