Csökkent a Bisnode Bedőlési Index szórása a megyékben. Ha folytatódik a trend hamarosan minden megyében két százalék alá mérséklődhet bedőlések valószínűsége, hiszen a 2017. szeptember végéig tartó időszakban már csak Heves megyében volt magasabb a csőd és felszámolási eljárások során megszűnt cégek aránya ennél az értéknél.

A harmadik negyedévet 1 787 felszámolási eljárással, valamint 4 725 kényszertörléssel vészelte át a magyar gazdaság, ami 2016 harmadik negyedévéhez mérten az új eljárások számának 2,7, illetve 26,2 százalékos visszaesését mutatja. Az év első kilenc hónapjára vetítve pedig már 21,8 és 21 százalékos visszaesésekről beszélhetünk.

A felszámolások és a kényszertörlések száma is 2014-ben emelkedett meg drasztikusan, ami már az első háromnegyed év számaiból is jól látszik, előbbi meghaladta ugyanis a 13,2 ezret, utóbbiból pedig 31,2 ezret regisztráltak kilenc hónap leforgása alatt. Az utóbbi három évben viszont fokozatos csökkenés volt mérhető, így a kényszertörlések száma már csak 33,6 százalékkal haladja meg 2013-as értéket, a felszámolásoké viszont a 2013 szeptember végéig mért adat felénél is kevesebb.

A 2014-es csúcs óta tehát összesen 55,9 százalékkal csökkent a kényszertörlések száma, a felszámolásoké pedig 62,7 százalékkal esett vissza; ami így alig több mint 49 ezer darabra mérséklődött az évek első háromnegyedét elemezve.

A csődeljárások továbbra sem gyakoriak Magyarországon, tavaly egész évben mindössze 50 ilyen esemény indult. Idén az első kilenc hónapban 32 új csődöt regisztráltak.

A végelszámolások száma az elmúlt 3 hónapban 21,7 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi azonos időszakihoz képest, így szeptember végéig több mint kétezer új eljárással (az elmúlt negyedév során) nyolcezer körülire emelkedett az idén regisztrált végelszámolások száma.