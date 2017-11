Keményen megbünteti a NAV, ha erről elfelejt nyilatkozni

A multinacionális vállalatoknak évente országonkénti jelentést kell küldeniük a pénzügyi adataikról, a CbC-jelentéshez (Country-by-Country) idén bekerült a hazai jogrendszerbe is. Év évéig a tavalyi és a 2017-es üzleti évről kell nyilatkozniuk az érintett magyar vállalkozásoknak.

„A törvény értelmében a multinacionális nagyvállalatoknál a végső anyavállalat kötelezett elsődlegesen a jelentés benyújtására, vagyis amennyiben egy magyar vállalkozás a hazánkban is működő vállalatcsoporton belül a magyar adóügyi illetőségű végső anyavállalat szerepét tölti be, akkor a NAV-nak szükséges benyújtani a jelentést, ami a 16CBC nyomtatvány kitöltésével tehető meg" – részletezte Békési Orsolya, a nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló Crowe FST transzferár tanácsadási területének igazgatója közleményében. Hozzátette: amennyiben a magyar csoporttag a kijelölt anyavállalat szerepét tölti be vagy önállóan jelentésre kötelezett csoporttagnak minősül, szintén be kell nyújtani a megfelelő papírokat. A CbC adatszolgáltatási kötelezettségen kívül egy külön nyomtatványon azt is szükséges bejelenteni, hogy a magyar csoporttag milyen minőségben teljesíti az adatszolgáltatást.

Az adatszolgáltatási kötelezettség minden olyan vállalatcsoportot érint, amelynek az adatszolgáltatás évét megelőző pénzügyi év összevont beszámolójában a bevétel elérte a 750 millió eurós összeget.

„Az NGM-től kapott információk alapján idén év végéig összesen két bejelentést szükséges tennie az érintett társaságoknak: a 2016-os és a hamarosan végződő 2017-es üzleti évek vonatkozásában" – hangsúlyozta a Crowe FST szakértője. „Ebben az esetben különösen fontos, hogy amennyiben változnának a bejelentett adatok, azt 30 napon belül kell jelezni az adóhatóságnak, mivel a jelentés csúszása, vagy annak hibás kitöltése esetén a NAV akár 20 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújthatja az érintett cégcsoportot – figyelmeztetett Békési Orsolya. Hozzátette: mindenképpen érdemes tehát olyan szakemberekhez fordulni, akik kellő tapasztalattal rendelkeznek a transzferár dokumentáció helyes kezelésével kapcsolatban.

Az érintett vállalkozásoknak december 31-ig kell nyilatkozniuk.