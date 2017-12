A piaci pozíció megerősítésének vagy egy új piacra belépésnek bevett módja lehet a cégfelvásárlás. Arra is jó szolgálatot tehet azonban, hogy az értéklánc egy nagyobb részének lefedésével csökkentsük a beszállítókkal vagy a vevőkkel kapcsolatos kockázatokat, és akár a cég vagyonának megosztására is alkalmas lehet. Habár nincs egységes receptje a családi vállalatok körében is bevett növekedési stratégiának, a vállalatfelvásárlásnak, a K&H vállalati szakemberei tudják, mire érdemes leginkább odafigyelni. A tapasztalatok alapján a hazai cégek esetében a túlzott kockázatvállalás és az elhúzódó felvásárlási folyamat jelentheti a fő akadályt, aminek elkerülésére részletes integrációs terv készítését javasolják.