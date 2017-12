Idén a tavalyinál kicsit többet, átlagosan mintegy 43 ezer forintot költenek a magyar háztartások a karácsonyi kiadásokra – derült ki a CIB Bank megbízásából készített reprezentatív kutatásból.

A tavalyinál idén mintegy 8 százalékkal többet költ a karácsonyhoz kapcsolódó kiadásokra a magyar lakosság, és háromnegyedük aktuális havi jövedelméből fedezi az ünnep költségeit. A tavalyi évhez képest nem jelentős mértékben ugyan, de nőtt azoknak az aránya, akik megtakarításukat használják fel az ünnepi költségekre: a megkérdezettek 34 százaléka nyilatkozott így a tavalyi 31 százalékhoz képest.

Nem változott az ünnepekhez kapcsolódóan hitelt is igénybe vevők aránya: idén is 4 százalék készül erre, legtöbbjük 25 és 50 ezer forint közötti hitelösszeget tervez igénybe venni erre a célra.

A leginkább vágyott ajándékok között változatlanul a készpénz vezet, ám a tavalyinál kissé alacsonyabb, 23 százalékos említési aránnyal, és sokan örülnének valamilyen élményt adó ajándéknak (19 százalék) vagy kézzel készített meglepetésnek (18 százalék) is. Az adni tervezett ajándékok között éppúgy a szépségápolási cikkek állnak az élen, mint tavaly – 26 százalék készül ilyesmit ajándékozni – és továbbra is népszerű ajándék a ruhanemű, a könyv/CD/DVD is.

A karácsonyi ajándékokat a hipermarketek és a bevásárlóközpontok mellett egyre többen szerzik be online: tavalyhoz képest 20 százalékkal, 69 százalékra nőtt azoknak a válaszadóknak az aránya, akik ezt a vásárlási módot is megjelölték.

A megkérdezettek az igazán jó karácsony legfontosabb öt tényezője között továbbra is a családi együttlétet említették - 79 százalékban -, a válaszadók 60 százaléka nevezte meg a karácsonyfaállítást, és mintegy 45 százalékuk a fehér karácsonyt. 71 százalékukat ugyanakkor zavarta, hogy a pénzek túl sok volt a szerepe az ünnepek alatt.