A kisadózó vállalkozásoknak érdemes figyelniük arra, hogy még az idén rendezzék adótartozásukat, különben elveszítik kataalinyiságukat. Amennyiben az évet százezer forintot meghaladó adóhátralékkal zárja egy vállalkozás, elveszíti kataalanyiságát.

Ez azért is lényeges, mert az adóalanyiság megszűnésének évére és az azt követő 12 hónapra nem választható újból ez a kedvező adózási mód. Egy idén hatályba lépett könnyítés alapján a NAV ugyanakkor visszavonja az adóalanyiság megszűnéséről hozott határozatát, ha a kisadózó vállalkozás az adótartozásának teljes összegét a határozat véglegessé válásáig megfizeti és ezt igazolja.

Az adószámla egyenlegét a legegyszerűbben az ügyfélkapun lehet nyomon követni.

A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan adózási mód, amely a vállalkozások meghatározott köre számára a hagyományos adózási módokkal összehasonlítva lényegesen alacsonyabb mértékű közteherfizetéssel és kevesebb adminisztrációval jár. A kata hatálya alá év közben is be lehet jelentkezni, de ha valaki január 1-től már a kata szerint szeretne adózni, december 31-ig jelentkezhet be. 2018. január 1-jétől már ügyvédi irodák is lehetnek kataalanyok.