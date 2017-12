Újabb haladékot kapnak a cégek a Cégkapu használatához - közölte a honlapján a NAV. Elvileg augusztus végéig kellett a vállalkozásoknak regisztrálniuk az új felületre, és az éles menet, vagyis az ügyintézés 2018. január elsején indult volna.

Ehhez képest most a NAV azt írja, nem lesz kötelező még januárban sem a Cégkaput használni, jó lesz egyelőre az Ügyfélkapu is. Az nem derült ki, mennyi lesz az átmeneti időszak. Azok a vállalkozások, amelyek már regisztráltak a Cégkapura, intézhetik itt is az ügyeiket. Ha ezen a felületen keresztül indítanak bármilyen ügyet, a NAV is ezen keresztül válaszol majd.

Ám ha a cégek az Ügyfélkapunál maradnak és azon keresztül kommunikálnak, a NAV is ezt a felületet használja majd.

A Cégkapu egy korszerű felület, amelyen keresztül nemcsak az adóhatósággal, hanem elvben bármilyen hivatallal, állami szervezettel lehet működteni a kapcsolatot. A felület annyiban más, mint az Ügyfélkapu, hogy az - ahogyan a neve is mutatja - nem az ügyfelekhez, hanem a cégek kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy a felülethez többen is hozzáférhetnek, akik a céges ügyeket intézhetik, csak be kell regisztrálni a jogosultakat a rendszerbe.

Ehhez képest az Ügyfélkapu magánszemélyekhez kötődik, és elsősorban állampolgári ügyek intézésére való - azzal, hogy az adóbevallást is el lehet küldeni a felületen. Ám az Ügyfélkapuhoz csak egy magánszemély férhet hozzá. Ezt az ellentmondást oldja fel az új rendszer, amelyben a magánszemélyek az Ügyfélkapuhoz, a cégek pedig a Cégkapuhoz kapcsolódhatnak.