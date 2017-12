Bár nem lett szigorúbb a szabályozás és nem kell minden egyéni vállalkozónak pénzfogalmi bankszámlát nyitnia, lesz változás jövőre a céges számláknál.

Az eredeti ötlet az volt, hogy a nem áfaalany egyéni vállalkozók számára is kötelező lesz a pénzforgalmi, vagyis nem lakossági, hanem vállalkozói bankszámla nyitása. Ez végül kikerült a 2018-as jogszabálymódosításból, vagyis továbbra is a cégeknek és az áfaalanyoknak kell céges számla.

A pénzforgalmi számlanyitást, illetve megszüntetést az adóhatóságnak nem kell bejelenteni, azt a pénzintézet teszi meg. Ám januártól a külföldön vezetett számlákról már kell adatot szolgáltatni az adóhatóságnak egy szakportál szerint. A cégeknek 15 napjuk van a számlanyitást követően, hogy jelentsenek, ez praktikusan azt jelenti, hogy január elsejétől a már működő számlák esetében kezd el ketyegni az óra.

A már megnyitott számlákról január közepéig kell nyilatkozni.

Nem éri meg elsunnyogni a bejelentést, mert a NAV előbb-utóbb tudomást fog szerezni a számlákról - a bankok, még az osztrák és svájci fiókok is kötelesek adatot szolgáltatni a náluk vezetett, külföldiek tulajdonában álló számlákról. Vagyis a NAV meg fogja tudni ezeket az adatokat így is, úgy is. Ám ha később, adott esetben egy külföldi pénzintézet jelentéséből értesül a céges számlákról, a vállalkozást, amelyik elmulasztotta a bejelentést megtenni, akár 600 ezer forint bírsággal is sújthatja.

Nem éri meg tehát kikerülni az adatszolgáltatást. Egyrészt sokba kerül, másrészt értelme sincs, az adatok mindenképpen meglesznek.

Fontos, hogy ha egy egyénivállalkozó szünetelteti tevékenységét, de a számláját nem szünteti meg, akkor a szünetelés tényéről tájékoztatnia kell a bankját. Ennek praktikus oka van. Ha ugyanis ebben az időszakban hozam képződik a számlán, akkor az nem a vállalkozás bevételéhez csapódik hozzá, hiszen a vállalkozás épp szünetelteti tevékenységét. Az így keletkezett hozam kamatjövedelem lesz.

Amellett, hogy ez után adót kell fizetni, ezt az adót a bank maga állapítja meg, vonja le és vallja be. Vagyis ha utólag kiderül, hogy a vállalkozó szabálytalanul bevételként és nem kamatjövedelemként mutatta ki a szünteltetés ideje alatt képződött hozamot, akár bírsággal és adófizetési kötelezettséggel is számolhat.

Hogy a jelenlegi betéti kamatok után realizálható hozamok mellett egy milyen mikroszkopikus hozamot és adót jelent, más tészta. Ha egymillió forint van a számlán (ami meglehetősen életszerűtlen) és ez után például 0,1 százalék kamatot realizál a vállalkozó, akkor 100 forint kamat keletkezik, ennek adója pedig 15 forint. Kérdés, akar-e kezdeni bármit ezzel a NAV.