Hány munkaviszonya lehet egy munkavállalónak egyszerre?

A jogszabály szerint a munkáltató nem tilthatja meg dolgozói másodállást.

A Munka Törvénykönyve általánosságban nem tiltja, hogy egy munkavállaló több munkaviszonyt létesítsen, esetleg vállalkozóként vagy megbízás alapján tevékenykedjen, írja a Piacésprofit.hu.

Alapvetően a munkavállaló teherbíró képességén múlik, hogy hány tevékenységéből jut jövedelemhez. Az sem kizárt, hogy valaki akár két teljes munkaidős – 8 órás – munkaviszonyt létesítsen egy időben. Természetesen, ha nem tud eleget tenni rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének mindkét munkahelyén, akkor ez a munkaviszonyának megszüntetéséhez is vezethet.

A munkaviszonyban lévő dolgozónak be kell jelentenie munkáltatójának, ha munkaviszonyán kívül a továbbiakban kereső tevékenységet kezd vagy folytat. A munkavállaló csak akkor korlátozható a további munkaviszony létesítésében, ha ez a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

A vezető állású munkavállaló esetében azonban a törvény megtiltja, hogy további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsen - mondja Dr. Szabó Gergely, a Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda ügyvédje.

A vezető esetében a Munka Törvénykönyve azt is kimondja, hogy nem szerezhet részesedést a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző gazdálkodó szervezetben. A vezetőnek nem lehet részesedése a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben sem. E korlátozás alól kivételt jelent a nyilvánosan működő részvénytársaság, amelyben a vezető is szerezhet részesedést. Ám e kivételtől eltekintve azt is köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a hozzátartozója lesz tagja azonos vagy hasonló tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak.