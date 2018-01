Januártól megváltoztak a lejárt pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló fizetési meghagyásos eljárás (FMH) szabályai és összeghatárai. Amennyiben hárommillió forint alatti, lejárt pénzkövetelésünk van valakivel szemben, már kizárólag közjegyzőhöz fordulhatunk, hogy bocsásson ki fizetési meghagyást az adósunkkal szemben. Az FMH felső határa ugyanakkor 400-ról 30 millió forintra csökkent, ennél nagyobb összegű, lejárt pénzkövetelés 2018-tól csak bírósági úton érvényesíthető.

A kisebb összegű tartozások rendezésére a fizetési meghagyás a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás, hiszen bírósági per nélkül is hozzá lehet jutni a pénzköveteléshez. A fizetési meghagyások száma évről évre nő, 2016-ban 526 ezer eljárás indult, amelyek közel 90 százaléka sikeresen le is zárult. A tapasztalatok szerint már a fizetési meghagyás kézhezvétele is növeli az adósok fizetési hajlandóságát.

Emelkedő összeghatár

A január 1-jétől hatályos új szabályok szerint, a korábbi egymillióról hárommillió forintra emelkedett a fizetési meghagyás azon összeghatára, amely alatt kizárólag közjegyzőhöz lehet fordulni a követeléssel, bírósághoz nem. Hárommillió és harmincmillió forint között választható bármelyik eljárás, harmincmillió felett pedig kizárólag a bíróságot.

Ha az adós ellentmond a fizetési meghagyásnak, akkor az automatikusan bírósági perré alakul át, függetlenül az összeg nagyságától.

Az évi mintegy félmillió fizetési meghagyásos eljárás mindössze 6-7 százaléka alakul perré emiatt.

Ha a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, ugyanolyan hatályú, mint egy jogerős bírósági ítélet, ami alapján végrehajtás is kezdeményezhető" – mondta dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) elnöke.

A fizetési meghagyásos eljárás gyorsíthatja a pénzkövetelések érvényesítését.

Ennek segítségével akár néhány héten belül a pénzéhez juthat az, akinek tartoznak, szemben az olykor évekig elhúzódó peres eljárással.

Az FMH eljárás megindításához ráadásul nincs szükség a ki nem fizetett számlák, szerződések vagy más bizonyítékok csatolására sem.

Elektronikus úton kezdeményezhető eljárás

Immár az egyéni vállalkozók is csak elektronikus úton, a MOKK elektronikus rendszerén keresztül kezdeményezhetik az eljárást. Továbbá minden elektronikus ügyintézésre kötelezett - így a cégek, egyéni vállalkozók is - kizárólag elektronikus úton élhetnek ellentmondással is a fizetési meghagyással szemben.

Ha nem így járnak el, a közjegyzőnek hiánypótlás nélkül vissza kell utasítania az ellentmondást.

A jogi képviselő nélkül eljáró magánszemélyek és társasházak ugyanakkor a továbbra is kérelmezhetik papír alapon a fizetési meghagyás kibocsátását bármely közjegyzőnél.