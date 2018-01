Hogy adózunk, ha külföldön dolgozunk?

Ha valaki ideiglenesen külföldön vállalna munkát, érdemes jó előre végiggondolnia, hogyan képzeli a mindennapokat és hol akar majd adózni. Alapesetben viszonylag egyszerű, és nem saját döntésen múlik, ám kis rugalmasság azért van a rendszerben.

Alapesetben ott kell adózni, ahová a magánszemély legerősebben kötődik. Ahol az állandó lakhelye van, ahol az életvitel központja, szokásos tartózkodási helye van a munkavállalónak. Az állandó lakhely és az életvitel központja akkor is lehet, maradhat Magyarország, ha a munkahely Londonban van. Ez azért éri meg, mert míg itthon 15 százalék az szja, Angliában 45 százalék – derül ki a Jalsovszky Ügyvédi Iroda összefogalójából.

Az még kevés, hogy lakcímkártyánk van, fel kell mutatni, hogy valójában amikor csak tudunk, Magyarországon vagyunk, hétvégente hazajárunk, itt a család is. Ez extra kiadásokkal és kényelmetlenséggel jár – ha csak kéthetente járnánk haza, akkor is havi két repülőjegy, több órás utazgatás be a városba, ki a reptérre. Mindenképpen érdemes kiszámolni, megéri-e az erőfeszítést, tudunk-e annyit sprórolni az szja-val, hogy a többlet kiadás és fáradság megérje.

Pont fordítva kell eljárni, ha magunk mögött akarjuk tudni a hazai adófizetést. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda Dubait hozta példaként, ahol 0 százalék az szja, megéri egy dubai megbízásért cserébe feladni a magyarországi bázist. Ehhez ki kel jelentkezni a lakcímről, évente legalább 182 napot Dubaiban kell tölteni, és Magyarországra csak mint turistaként célszerű tekinteni. Ismét kérdés: megéri-e ez a kényelmetlenség, a szállodai alvás, hogy az év jelentős részét nem itthon töltjük. Ha ez túl sok, akkor érdemes lehet megtartani a magyarországi státuszt.

Fontos, hogy ezt csak abban az esetben lehet végigvinni, ha a munkavállalás országa és Magyarország rendelkezik kettős adóztatást elkerülő egyezménnyel. Ha nem, akkor Magyarországon mindenképp adózni fogunk, akármennyi is legyen a másik állam adója. Azt sem szabad elfelejteni, hogy bár az szja-t meg lehet spórolni, lehet vele játszani, a tb-vel más a helyzet. A járulékokat ugyanis leegyszerűsítve ott kell fizetni, ahol dolgozunk: ha Londonban vállalunk munkát, ott leszünk biztosítva, ha Dubaiban, akkor ott. Így elképzelhető, hogy szja-t az itthoni szabályok szerint fizetünk, járulékot a kitiek szerint.

Arra is gondolni kell, hogy ha valahol fizetik utánunk a járulékot, akkor a NAV nem követelheti az egészségügyi szolgáltatói járulék megfizetését. Ez havi hétezer forint, s elvileg minden biztosítotti jogviszonnyal nem rendelkezőnek meg kell fizetnie – biztosított a munkavállaló, a fiatalkorú, a diák, a kismama, a nyugdíjas. Ha megvan a külföldi munkaviszony, arról érdemes egy igazolást adni a NAV-nak, hogy az ne akarja behajtani a szerinte be nem fizetett járulékot.