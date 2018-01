Megszűnhet az egyik legtöbb problémát okozó áfabesorolás még ebben a parlamenti ciklusban – praktikusan néhány héten belül. Ez a vendéglátóipari egységeknél alkalmazott elérő áfakulcs, vagyis az áfamix.

Az alapgondolat az volt, amikor az éttermi vendéglátás áfáját levitték öt százalékra, hogy az valóban a szolgáltatást támogassa. S mivel a házhozszállításban nincs vendéglátói szolgáltatás – az nem hozzáadott érték, hogy berakjuk a rántott húst egy dobozba – ezért azt nem is kívánta támogatni a rendszer. Ez azonban egy sor furcsa helyzetet eredményezett.

Amellett ugyanis, hogy eleve csak bizonyos termékkörök áfatartalma csökkent – az alkoholos italoké maradt 27 százalék – és más besorolást kap a helyben fogyasztott és a csomagolt élelmiszer, a vásárló néha menet közben meggondolja magát. És mégsem eszi meg helyben a rendelt ételt, hanem becsomagoltatja. Vagy csak annak egy részét vinné haza.

Ezt oldaná meg az új javaslat, amely megszüntetné ezt a különbségtételt az egyes rendelések között. Így a rántott hús krumplival mindenképpen öt százalék áfát visel majd, akár helyben esszük, akár hazavisszük. Egyelőre a menzás étkeztetésnél nincs napirenden az áfakulcsok egységesítése és csökkentése. Erre bizonyosan várni kell.

Ugyanez vonatkozik majd a cukrászdákra is, ahol helyben készítik a sütiket és azt asztalnál, leülve meg is lehet enni. Esetükben már tavaly egységes lett a rendszer, korábban más áron számolták a helyben fogyasztott és az elvitelre vásárolt sütiket. Jövőre annyi lesz a változás, hogy a szolgáltatás áfája öt százalékra csökken. Ez azt is jelenti azonban, hogy a csak házhoz szállításra specializálódott, helyi szolgáltatást nem nyújtó egységeknél nem lesz áfacsökkentés, mert az nem éttermi, cukrászdai szolgáltatás, hanem csak sütés. Esetükben továbbra is az adott sütemény alapanyagainak áfabesorolása lesz a mérvadó az áfa kiszámításában.