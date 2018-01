Megérkeztek az első adatok a nyugdíjas szövetkezetekről

Még tavaly decemberben indult el a nyugdíjasok munkavállalása szövetkezeteken keresztül, az ötletet már akkor is komoly lelkesedés fogadta. A Privátbankár.hu most megkeresett több nyugdíjas-szövetkezetet is, hogy kiderítse, mennyire vált be a cégeknek az idősebb generáció foglalkoztatása.

A cikk tapasztalatai a Harmadik Kor Nyugdíjas Szövetkezet, a Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet és a Nyugdíj-kiegészítés Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet megkérdezéséből születtek a Privátbankár.hu cikkében.

A nyugdíjasokat igenis érdekli a munkavállalás, a Szomszédok tagsága már közel 3500 főnél jár, míg a Harmadik Kornak 1000-nél több tagja van, és a NYUSZ is dinamikusan bővülő tagságról számolt be. A folyamat a jelentős tagság ellenére még csak most kezd igazán beindulni, jellemzően a tagok kevesebb, mint fele végez aktív munkát, de a szövetkezetek arra számítanak, hogy a közeljövőben ugrásszerűen megnőhet ez a szám, ahogy egyre több cég fedezi fel ezt a lehetőséget.

A nyugdíjasokat alapvetően az irodai, kiskereskedelmi, portás, személy- és vagyonőri, betanított munkák, konyhai kisegítés terén alkalmazzák, de olyan magasan kvalifikált és szakképzettséget igénylő munkakörbe is közvetítettek már ki munkavállalót, mint amilyen az építész, a könyvelő, a műszaki ellenőr, az elektroműszerész, és az élelmiszermérnök.

Több mint 230 céget érdekelt eddig a szépkorúak foglalkoztatása, és alapvetően hosszú távra terveznek velük: döntő többségben határozatlan idejű szerződéseket kötnek. A partnercégek kiemelkedően elégedettek a kiközvetített szövetkezeti munkavállalókkal, akik a minimálbérnél és a garantált bérminimumnál jellemzően jobb fizetést tesznek zsebre.