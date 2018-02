Megállítható a magyar cégek tömeges megszűnése

A 2017-es évben is csökkent a működő vállalkozások száma. Ez már az ötödik olyan év, amikor több vállalkozást törölnek, mint ahányat alapítanak. Miért szűnnek meg tömegesen a vállalkozások és milyen megállítható-e ez a folyamat?

2017 év végén több mint 511 ezer cég működött Magyarországon. Ezt az adatot a Bisnode hozta nyilvánosságra, megjegyezve, hogy a cégalapítások száma is csökkent. A rendben működő cégek száma mindössze 483 ezer cég, tehát közel 30 ezer vállalkozás ellen folyik cégbírósági eljárás. A 40 ezer cégtörlés mellett 27 ezer cégalapítással zárult a 2017-es év, ezzel már ötödik éve folyamatosan csökken a hazai cégek száma.

A tömeges cég megszüntetéseket semmi sem indokolja, hiszen 2017 során nem változtak jelentősen a cégalapítási és a cégtörlési folyamatokat befolyásoló tényezők.

Az új cégek 80 százaléka korábbi cégekhez köthető, alapításkor várható élettartamuk továbbra is alacsony, a végrehajtások száma pedig évek óta nő.

A dunántúli településeken az összes cégek számához képest alacsonyabb a fluktuáció, míg keleten arányaiban több cég szűnik meg és több új vállalkozást hoznak létre.

Erre a földrajzilag jól látható eltérésre magyarázatot adhat, hogy a keleti országrészben a vállalkozások jelentős állami támogatásra számíthatnak, ezért több dunántúli vagy fővárosi cég hoz létre ott új vállalkozást.

A csökkenés egyik fő oka továbbra is a cégek fizetésképtelenné válása, a csődök, felszámolások az összes működő cég 3,1 százalékát érintik ma Magyarországon, amit tovább ront a rengeteg kényszertörlési eljárás is. Sajnos a keleti országrészben a csődök, felszámolások száma is magasabb, ami azt sejteti, hogy az odatelepített vállalkozásokat nem tervezik hosszú távra.

Hogyan lehet javítani a helyzeten?

Minden kutatás és elemzés kiemeli, hogy a megszűnések kritikus időszaka az első év, sok cég a megalapítását követő 1 éven belül kénytelen bezárni, befejezni tevékenységét.

Ennek egyik oka, hogy a cégek úgy kezdenek vállalkozásba, hogy nem ismerik a valós piacukat, a lehetőségeket és versenytársakat - véli Bohnné Keleti Katalin, marketing és igazságügyi szakértő, a Marketing szövetség volt főtitkára. A professzionális piackutatást általában nem végzik el, és gyakran fogalmuk sincs róla, hogy milyen kockázatokat tudnának kizárni egy jól végiggondolt információgyűjtéssel vagy akár felméréssel. A szakértő nemrégiben megjelent, "Piackutatás egyszerűen Kis és Közép vállalkozásoknak" című könyve ebben segíti a KKV szektor szereplőit, mivel olyan gyakorlati tapasztalatokat és példákat ad át, amelyek segíthetik a piac jobb megértését, és megmutatják, hogyan kell az információgyűjtést elvégezni.