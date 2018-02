Átadták az Invitech Solutions Budapestet lefedő LoRa-technológiájú IoT-hálózatát. Az Internet of Things platformmal a társaság az IoT-értéklánc minden elemét képes egymaga biztosítani vállalatok, államigazgatási és önkormányzati intézmények számára.

Az alacsony energiaigényű, nagy hatótávolságú, vezeték nélküli LoRa-technológia segítségével a megbízók hatékonyan kapcsolódhatnak majd a kihelyezett IoT-szenzorokhoz.

Az IoT, azaz az Internet of Things, magyarul a Dolgok internete azt a rendszert jelöli, amelyben már nem csak az emberek, hanem a különféle szenzorok is tömegesen kapcsolódnak fel az internetre ipari vagy lakossági berendezésekből, hogy különféle feladatokat szolgáljanak.

A nemzetközi LoRa-szövetség tagjaként a társaság missziójának tekinti a technológia elterjedését Budapesten, hamarosan pedig országszerte is.

A most átadott LoRa-rendszer egy LPWAN-alapú megoldás. Az LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) egy alacsony energiaigényű, vezeték nélküli technológiát jelent, amely nagy hatótávolságra (a területi adottságoktól függően akár 10-15 km távolságra) képes biztosítani az eszközök kommunikációját.

Emiatt kiválóan alkalmazható a nagyobb kiterjedésű, mobil-lefedettség vagy vezetékes energiaellátás nélküli területeken elhelyezett adatgyűjtő szenzorok információinak továbbítására.

A most kiépített LoRa (Long Range) hálózat pedig az LPWAN technológiákon belül egy olyan protokoll, amelynek előnyei a nyílt forráskódra támaszkodó széles fejlesztői bázis, az adatok továbbításához városszerte telepített egységek kis helyigénye, illetve az extrém alacsony energiaigény.

A LoRa-alapú IoT-megoldások segítségével a közműszolgáltatók távolról is képesek leolvasni a fogyasztási adatokat, de a köztéri okos szolgáltatások is általánossá válhatnak (pl. világítás, közlekedés, parkolás). Ezek mellett pedig az irodaépületek üzemeltetésének monitorozásában is újabb távlatok nyílhatnak meg. Ilyen lehet egy létesítmény integrált felügyelete, szükség esetén a riasztás és a beavatkozás is.

De ez lehet egy lakás hőfokszabályzója, amelyet télen távolról vezérelhetünk, így hazaérkezésünk előtt átkapcsolhatjuk a fűtést takarékról általánosra, hogy mire hazaérünk, már meleg lakás fogadjon.

Ugyanígy szól a hűtőgép érzékelője, ha valamilyen élelmiszer, amit otthon is készletezni szeretnénk, elfogyott, sőt, akár még meg is rendeli azt az interneten keresztül.

Pilot programjai sikerrel bizonyítanak az ország több pontján.

Egy vidéki nagyvárosban a helyi közműszolgáltató részére végzünk fogyasztásmérést szenzorok segítségével, Budaörsön egy közvilágítást okosvilágítássá fejlesztő programunk fut, míg máshol az állattenyésztés hatékonyabbá tételében teszteljük megoldásainkat - mondta Horváth Balázs, a társaság stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója.

Visszatérve az Invitech Solutions megoldására, a társaság a rendszer minden elemét egy kézből (end-to-end) nyújtja. A kihelyezett szenzorok, az információk továbbítására szolgáló antennák, az adatok feldolgozásához szükséges szerverek, a beérkező információhalmazt feldolgozó alkalmazások, valamint a szükséges szaktudás is rendelkezésre áll házon belül.

Biztonsági és adatkezelési szempontból a rendszer további jellemzője, hogy a működtetés során keletkező adatok továbbítása az Invitech Solutions saját hálózatán történik, az információk feldolgozása pedig a társaság adatközpontjaiban zajlik,

így minden folyamat Magyarországon belül marad.

A LoRa-technológia alkalmazása és fejlesztése terén együttműködik hazánk egyik legjelentősebb egyetemi oktatói és kutatói műhelyével, a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszékével (TMIT). A tanszék kutatói már több mint tizenöt éve foglalkoznak vezeték nélküli szenzorhálózatok kommunikációjával, IoT-technológiákkal és azok alkalmazásaival okosvárosokban, vagy akár a precíziós mezőgazdaság területén.

A cikk forrása: Computerworld