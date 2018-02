Nyolcadik alkalommal adták át az Év Irodája címet az iroda.hu szervezésében. Összesen 172 neveztek nyolc nyertest hirdettek. De milyen is a tökéletes iroda?

Egy jó iroda kialakítása nem csak belsőépítészeti kérdés – ahogyan a verseny sem pusztán az építészeti megoldások felvonultatása. Ma már a munkaadói márkaépítés egyik eszköze is, hiszen nem mindegy, hol tölti az ember napjának egyharmadát. A munkavállalók igényeire szabott irodatér kulcsfontosságú a cégek számára, mert a dolgozók megtartásában és megszerzésében kiemelt szerepe van, ez pedig a mostani munkaerő-piaci helyzetben, amikor sok vállalat küzd erőforráshiánnyal, kiemelten lényeges szempont.

Egy iroda nem attól lesz jó, hogy csocsóasztal van benne, vagy őrületes dizájnelemekkel pakolják tele, hiszen elsődlegesen mégis egy munkahelyről van szó, így az iroda kialakításának azt a célt kell szolgálnia, hogy a munkavállalók a lehető leghatékonyabban, mégis kellemes körülmények között dolgozhassanak.

A korszerű irodákban az emberközpontúság, a kényelem, a technológia kerül a fókuszba – mondta Kalmár Gábor, az iroda.hu vezetője a díjátadón. A legjobb irodák tükrözik a céges kultúrát is, így ezekben nem jelent kihívást, ha valaki a gyermekével vagy házi kedvencével szeretne munkába menni. A modern irodák ezekre az esetekre is fel vannak készítve, ezért a kollégák a munkahelyükön is otthonosan érezhetik magukat, emiatt pedig hatékonyabban tudnak dolgozni is.

Az Év Irodája az ACG Reklámügynökség lett, a kisvállalati kategória győztese a Betsson Budapest Offices, a nagyvállalati kategória nyertese a Grundfos Shared Services, az Év Design Irodája pedig a 235 Film lett.Az iroda nem az építészeti elemektől, az ötletek garmadától lesz igazán jó, hiszen nem biztos, hogy egy akváriumnak, dzsungelnek vagy játszótérnek berendezett iroda hangolja leginkább az adott munkára a dolgozókat.

Sokkal fontosabb, hogy a tipikus feladatokhoz idomuljon a helyiség. Még mindig népszerűek ugyan az egyterű irodák, ám sok esetben elengedhetetlen, hogy a munkatársak el tudjanak vonulni. Tipikusan fontos a szeparált szoba, ha egyes kollégák munkájukból adódóan sokat telefonálnak, ügyfeleket fogadnak, tárgyalnak vagy éppen annyira összetett feladatot végeznek, hogy a koncentráláshoz csendre van szükség.



Elengedhetetlen, hogy megfelelő fény legyen az irodában, nagyok legyenek az ablakok, ne kelljen folyamatosan lámpafény mellett dolgozni. Ami a lámpákat illeti: kiemelten fontos a megfelelő fényforrás beszerelése, hiszen ma már egy neoncsöves, folyton villogó fényforrás semmiféleképpen nem korszerű. Természetesen nemcsak a falaknak, a bútoroknak, eszközöknek is megfelelő minőségűeknek kell lenniük, különösen fontos a jó szék kiválasztása, hiszen az ülőmunkát végzőket komoly gerinckárosodás is érheti, ha éveken, évtizedeken át rossz székben görnyednek.

A közérzeten sokat javítanak a színek és a növények, dekorációs elemek is. Persze nem tűzpiros vagy méregzöld csíkos falakra kell gondolni, de a szürke és fehér kombinációnál vannak jobb variációk. A növények, festmények, fotók pedig otthonosabbá teszik a környezetet. Arra is figyelni kell, hogy a kellemesen kialakított környezet meg is maradjon, a karbantartás legalább annyira fontos, mint a szép iroda kialakítása.