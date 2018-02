Konténerből tárgyalót és kilátót alakítottak ki a Corvin Sétányon

Magyarország első WELL-előminősített irodakomplexumának építésébe nyújt különleges betekintést Budapest legújabb konténerirodája. A 30 négyzetméteres konténerből tárgyalóval és kilátóval rendelkező dizájnirodát alakítottak ki a budapesti Corvin Sétányon.

A közép-európai régió egyik vezető ingatlanfejlesztő cégcsoportjának első konténerirodájában az ügyfelek és a jövőbeni bérlők exkluzív kilátást élvezhetnek az épülő Corvin Technology Park (Corvin 5) irodaépület munkálataira.

Az acélszerkezetű, üvegfalakkal körbeölelt, dinamikus és letisztult belső térrel rendelkező iroda és kilátó tervezése, valamint kivitelezése összesen 30 napon át zajlott.

Az iroda minimalista beltéri kialakításának köszönhetően akár 10 ember számára is kényelmes tárgyalóként funkcionál a 2 konténerből álló, egyedi létesítmény.

A Corvin-negyed keleti oldalán, a Nokia Skypark irodaház közvetlen szomszédságában helyezkedik majd el a két ütemben megépülő, összesen 27 ezer négyzetméteres Corvin Technology Park irodaház. A 90 millió euró értékű épületegyüttes a legmagasabb nemzetközi sztenderdeknek is megfelel. Az irodaház már a tervezési fázisában megszerezte a BREEAM Very Good fenntarthatósági tanúsítványt, az épület első üteme pedig megkapta a nemzetközi International WELL Building Institute Platina előminősítését, amely a dolgozók egészségi állapotára és közérzetére pozitív hatást gyakorló szempontokat ismeri el az épületek tervezése során.

A Corvin Technology Park épületében többek közt

az átlagosnál jobb minőségű levegő, szigorú előírások szerint kialakított légtechnikai rendszer, a WELL követelményeinek megfelelő, még magasabb minőségű, rendszeresen ellenőrzött ivóvíz, a hazainál is szigorúbb, nemzetközi akadálymentességi szabványoknak megfelelő kialakítás, komfortos akusztikai tulajdonságok, művészeti alkotások, illetve természetközeli megoldások várják majd a dolgozókat.

Az irodakomplexumban belső kert, tetőterasz, hővisszanyerő gépészeti rendszer, napkollektorok, biciklitárolók, biciklis zuhanyzók, víztakarékos szaniterek, valamint elektromosautó-töltők is helyet kapnak majd. Az irodaház előtti városi tér szoborral, szökőkúttal, valamint pihenőfelületekkel várja majd a járókelőket, míg a környéken mintegy 100 üzlet, éttermek, kávézók, fitnesz-wellness központ, gyors mosoda, posta, bankfiókok és mozi is található.

Az épületet ráadásul a digitális korszak, a technológiai vállalatok elvárásainak megfelelő technikai megoldásokkal tervezték, így már a folyamatok elején kiemelt figyelmet kapott a technológiai cégek számára meghatározó magasabb elektromos kapacitás, valamint a folyamatos, szünetmentes működést biztosító rendszerek, a kétoldali független elektromos betáp is.