A kkv-k stratégiája az életben maradáshoz a gyors reagálás lehet

Az agilitás javítása kiemelt fontosságú azon európai kis- és középvállalatok vezetőinek, akik a modern munkahelyben rejlő előnyöket szeretnék kihasználni. Egy új kutatásban a megkérdezett 1608 kkv vezetőinek többsége (86 százalék) azt állítja, hogy a 2018-as évben üzleti agilitásuk fejlesztésére összpontosítanak.

A válaszadók fele (51 százalék) kifejezetten olyan új technológiákat tervez bevezetni, amelyek segítségével gyorsabban reagálhatnak az új trendekre és lehetőségekre, míg 52 százalékuk azt mondja, hogy a korszerű munkahelyi technológia előnyei nélkül öt éven belül elbukhatnak - írja a Piacésprofit.hu a Ricoh Europe megbízásából készített új tanulmány alapján.

Az kkv-k döntéshozói egyértelműen olyan technológiákat részesítenek előnyben, amelyek közvetlenül kielégítik az alapvető munkavállalói igényeket. Úgy vélik, hogy az automatizálás (72 százalékuk szerint), az adatelemzés (64 százalékuk szerint), a dokumentumkezelés (62 százalékuk szerint) és a videokonferencia (56 százalékuk szerint) lesz a leginkább kedvező hatással üzleti tevékenységükre.

Az intelligens munkahelyi technológiák teljesítménybeni és innovációs előnyeit kulcsfontosságúnak tartják az üzleti sikerhez.

A megkérdezettek 70 százaléka szervezetük sikerességének fő okaként a technológiát emelte ki, amely valóban erős érv az egyes munkahelyek digitális korszerűsítése mellett.

A kkv-k vezetőit nem tévesztik meg az olyan technológiák, mint a VR és a blockchain. Ehelyett bölcsen olyan eszközökbe fektetnek, amelyek valódi, pozitív hatással lesznek mindennapjainkra. Akik eddig még nem tették meg, muszáj elgondolkodniuk azon, hogy a technológia miképpen teszi lehetővé a munkavállalóik számára a gyorsabb és intelligensebb munkavégzést, ezáltal agilisabbá téve üzleti tevékenységüket. Ha ezt nem teszik meg, hamar szembesülhetnek a piaci lemaradásukkal, mely bukásukhoz vezethet." - mondta Diez-Aguirre, a Ricoh Europe alelnöke.

A kkv-k szempontjából persze tényleg nem jelentenek áttörést jelenleg az olyan új technológiák, mint a blockchain vagy a VR, de már mindkettőre felfigyeltek a cégek. A blockchain technológia széleskörű felhasználhatóságáról folyamatosan cikkezik a hazai sajtó is, mely elsősorban pénzügyi szolgáltatásokban használható fel, de könyvelésre, vagy akár választásokra is alkalmas lehet a blokklánc rendszer. Márpedig ezekből az előnyökből előbb-utóbb a kkv-k is részesülhetnek majd, és így később a kkv-k is megjelenhetnek ezen a területen, mint befektetők.