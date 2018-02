Közreadta 2018-as jelentését az Accenture, miszerint az intelligens vállalkozásoké a jövő, ez azonban alapvető változást igényel a vállalatvezetők részéről.

Az Accenture Technology Vision 2018 éves jelentésből kiderül, hogy a mesterséges intelligencia (AI) és az egyéb technológiák rohamos fejlődése az intelligens vállalkozások létrehozását is felgyorsítja, és lehetővé teszi, hogy ezek a technológiák az emberek mindennapi életének részévé válhassanak. Ugyanakkor ahhoz, hogy a vállalatok a társadalomra is pozitív hatást gyakoroljanak,

olyan új vállalatirányításra lesz szükség, amely a bizalmat és a nagyobb felelősséget helyezi előtérbe.

A következő három év során a vállalatokat teljesen átalakító technológiai trendeket vizsgáló „Intelligent Enterprise Unleashed: Redefine Your Company Based on the Company You Keep" című jelentés kiemeli, hogy a technológiák – ideértve a mesterséges intelligenciát (AI), a fejlett analitikát és a felhőt – gyors fejlődése révén a vállalatok nem csak innovatív termékeket és szolgáltatásokat hozhatnak létre, hanem meg is változtathatják az emberek életét és munkafolyamatait. Ez azonban jelentősen átalakítja a vállalatok kapcsolatrendszerét ügyfeleikkel és üzleti partnereikkel.

„Mára a technológia teljesen beépült mindennapi életünkbe, átformálva a társadalom jelentős részét" – nyilatkozta Paul Daugherty, az Accenture technológiai és innovációs igazgatója. „Ugyanúgy, ahogy régebben a városok a kikötők és a vasútvonalak mentén fejlődtek, vagy ahogy az emberek életét átalakította az elektromosság, ma a világ a digitális innováció mentén gondolja újra önmagát – átvitt értelemben a vállalatok mentén, amelyek ezeket a szolgáltatásokat nyújtják. Ez az új típusú együttműködés a bizalomra és a személyes adatok megosztására épül."

Az Amazon például az Echo eszköze és az Alexa AI asszisztense révén olyan mértékben vált az emberek mindennapi életének részesévé, hogy a fejlesztők dedikált Amazon-zárakat építenek be az újabb otthonokba, így

amikor nincsenek otthon, az okos zárrendszer segítségével a futárok bevihetik a megrendelt árut.

Az élenjáró vállalatok felismerték, hogy ezeket az új társadalmi elvárásokat a vállalkozások erősségévé lehet alakítani. A megnövekedett interakciókat arra használják, hogy partneri kapcsolatokat építsenek ki az ügyfelekkel, az alkalmazottakkal, a kormányzattal és a nyilvánossággal. Ez pedig túlmutat a kis- és nagykereskedelmen.

A Tesla például partneri együttműködést alakít ki a kormányzatokkal az önvezető járművekhez kapcsolódó szabályok kialakítása miatt. A Siemens pedig felajánlotta a MindSphere nevű, – az IoT támogatására kidolgozott operációs rendszerét – ezzel is megalapozva új partneri együttműködéseit.

A jelentés szerint ez a technológiai átalakulás abban az értelemben egyedi, hogy a változás kétirányú:

az emberek a vállalatok termékeit és szolgáltatásait használják, cserébe adatokat szolgáltatnak és hozzáférést biztosítanak az információkhoz. Az ilyen szintű „integrált innováció" és bizalom mélyebb kapcsolatot igényel – valódi partnerséget, amely nemcsak egy vállalat termékein, hanem a céljain és értékein is alapszik. Ez a kétirányú partnerség egyben új felelősségeket is létrehoz, – a fogyasztók és az üzleti partnerek, valamint a társadalom egésze iránt – amely megkívánja a legfelsőbb szintű vezetés elkötelezettségét is.

A Technology Vision kutatás részeként az Accenture világszerte több mint 6300 üzleti és IT-vezetőt kérdezett meg. A válaszadók több mint négyötöde (84 százaléka) egyetért azzal, hogy a technológia révén a vállalatok zökkenőmentesen integrálódhatnak az emberek mindennapi életébe.

A teljes tanulmány innen tölthető le (angol nyelven).