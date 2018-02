Több kedvező folyamat mellett új kockázatok a gazdaságban

Tavaly majdnem 40 ezer vállalkozás szűnt meg Magyarországon, 14 százalékkal kevesebb, mint 2016-ban, ugyanakkor az elindult felszámolási eljárások száma emelkedett. A textil- és ruházati ipar tisztul, a látványos fejlődést mutató építőipari cégeknél pedig új kockázatok is megjelentek. A Coface hitelbiztosító előrejelzése szerint 2018-ban a cégtörlések száma meghaladja majd az alapítások számát, és több kedvező lépés segíti a cégek életét. A magyar gazdaság az idén 3,6 százalékos növekedhet az államadósság pedig tovább mérséklődhet.

Több kedvező folyamat is látható a magyar gazdaságban, de vannak azért kockázatok is – derül ki a világ egyik legnagyobb hitelbiztosítója, a Coface legfrissebb összeállításából. Az elemzés szerint a magyar gazdaság az idén 3,6 százalékos növekedésre lehet képes, emellett az GDP-hez mért államadósság pedig várhatóan 71,4 százalékra mérséklődik.

A Coface szakértői részletesen vizsgálták az üzleti szektorban látható folyamatokat is. Magyarországon 2017-ben megközelítőleg 27 ezer céget alapítottak, ami minimális emelkedést jelent 2016-hoz képest. Emellett 25 ezer cégnél hivatalból történő törlés indult meg, mely emelkedő tendenciát mutat az előző évhez képest, az elindított kényszertörlési eljárások száma pedig mérsékelten csökkent.

Ez részben azzal magyarázható, hogy a kötelező alaptőke-emelést több vállalkozás nem hajtotta végre. Az is kiderül az elemzésből, hogy a 2018-as év 533 230 élő vállalkozással indult, a Coface szakértői pedig arra számítanak, hogy a cégtörlések száma meghaladja majd az alapítások számát, de az elemzésből kiderül az is, hogy több kedvező lépés is segíti a cégek életét.

A különböző ágazatokat a fizetési kockázat alapján is vizsgálta a Coface, külön kiemelve a textil- és ruhaipart és az építőipart. A múlt évben közel 16 ezer céget számláló textil- és ruhaiparban megközelítőleg 220 felszámolási eljárás indult és emellett - a 2016-ban elindult intézkedések eredményeként - 1400 hivatalból történő törlési eljárás kezdődött. A Coface szakértői szerint kedvező, hogy a textil- és ruhaipar tisztulási folyamaton megy keresztül, de vannak azért problémásabb területek: a magyarországi ruházati ipar ugyanis elöregedett és hiányoznak az innovatív fejlesztések. Nehézséget jelent az ágazat cégeinek, hogy meg kell küzdeniük a rendkívül alacsony bérköltséggel dolgozó ázsiai munkaerővel.

A Coface-elemzés szerint az építőipar látványos bővülést ért el, a hivatalos adatok szerint 2017-ben 29,6 százalékkal nőtt a termelés. Ez mindenképpen örömteli folyamat, mivel 2016-ban jelentős, közel 20 százalékos visszaesést könyvelhetett el az ágazat. A tavalyi eredménnyel viszont behozta a lemaradást az ágazat. A Coface szerint ez a fejlődés hozzájárult ahhoz, hogy az építőipari felszámolási eljárások aránya csökkent. Az építőipari felszámolások aránya ugyanakkor még magas a gazdaságon belül, 2017-ben ugyanis az összes felszámolási eljárás 19 százaléka kötődött építőipari vállalkozáshoz. Amellett, hogy az építőipari növekedést kedvezőnek értékelik, a Coface szakértői szerint az ágazat szereplőinek figyelniük kell a munkaerőhiány kezelésére és arra, hogy a fejlesztések időben elkészüljenek, ellenkező esetben kötbérigény merülhet fel, ami fizetési kockázatot jelenthet.

A Coface összeállítása felsorol több olyan állami intézkedést, amely általánosságban is segíti a vállalkozások életét és például hozzájárulhatnak a cégeket hátrányosan érintő bürokratikus adminisztrációs terhek csökkentéséhez. Könnyebbé vált a cégkivonatok, a cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok kiadása, a beszámolók közzététele, a vállalkozói igazolvány kiadása, illetve az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás és az a trend várhatóan folytatódik. A hitelbiztosító szerint fontos lépések közé tartozik, hogy a kisvállalati adó (kiva) kulcsa 1 százalékponttal, 13 százalékra csökkent, a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás mértéke a jelenlegi 19,5 százalékra mérséklődött.