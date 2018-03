A HR a cégek fejlődésének a kulcsa

A szakemberhiány hol kevéssé, hol jobban, de minden szakterületen megjelent már, így a jövőben a HR szakértelmétől függ majd, hogy rátalál-e a cég a megfelelő szakemberekre, és ezáltal tovább tud fejlődni, vagy a jó szakembereket elkapkodja a konkurencia?

A közösségi média jó kiegészítője lehet a még mindig leghatékonyabb toborzási formának, vagyis az állásportálon való hirdetésnek - mondja Szigeti Nikoletta, a Profession Services üzletágvezetője a Privátbankár.hu-nak.

A munkaerőhiány tartósnak látszik, és rengeteg iparágban jelen van, az informatikában éppúgy, mint a pénzügyi szektorban, a gyártás-termelés szektorban, vagy épp a tercier szektorban, avagy a logisztikában.

Az employer branding, azaz a munkáltatói márkaépítés segíthet a megfelelő munkaerő megtalálásában, annak ellenére, hogy a cégek 78 százaléka az állásportálon közölt hirdetést tartja a legfontosabb munkaerőkereső eszköznek.

A közösségi média tehát az álláskeresésben is egyre nagyobb szerepet kap majd, amelyben a közösségi médiafelületek organikus fejlődése is az álláshirdetők kezére játszik majd.

Bár kis és nagy cégek előtt ugyanúgy nyitva áll a közösségi tér, az álláskeresők a nagyobb cégekhez vonzódnak elsősorban, így egyáltalán nem mindegy, hogy a kiszemelt cég hogyan viselkedik a közösségi oldalakon. Több nagy cég már a munkatársaival is Facebookon keresztül kommunikál speciális csoportokban, és erre alapozzák belső ajánlási rendszerüket is.

A közösségi média segítheti tehát az álláshirdetések további térnyerését, ráadásul más réteget érnek el, mint a klasszikus állásportálokon közzétett hirdetések, és másképp is kell kommunikálni velük, hiszen valószínűleg nem tipikus álláskeresőkről van szó, hanem olyanokról, akik még dolgoznak, így másképp kell felkelteni az érdeklődésüket és másképp kell megnyerni is őket.

Szintén az állásportálok alternatívája lehet a szakmai oldalakon, illetve szakfórumokon közzétett álláshirdetések.

Mint Szigeti Nikoletta elmondta az interjúban, a lehetőségek tárháza szinte végtelen: vásárolhatunk social megjelenést is tartalmazó álláshirdetést, kiegészíthetjük az állásportálon megjelenő hirdetést social media megjelenéssel, indíthatunk időszakos közösségi média kampányt, vagy választhatunk komplex jelenlétet a közösségi oldalakon, amellyel nemcsak a releváns jelölteket vonzzuk be, hanem munkáltatói márkánk ismertségét is növeljük.