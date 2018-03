A műszakvezetők a cégek katalizátorai

A műszakvezető, aki egy helyi vezetőnek számít egy termelőüzemben, látszólag csak egy láncszem a gyártást végző munkatársak és a vezetőség között. A szerepe azonban sokkal több ennél: sokszor rajtuk múlik, másnap bemennek-e a munkatársak dolgozni, vagy sem.

Több cégnél már rájöttek arra, hogy a munkatársak fluktuációjába a műszakvezető is beleszól, akár akarata ellenére is. Nem mindegy ugyanis, hogyan bánik a munkatársakkal, engedi-e őket a beosztásukat a magánügyeikhez igazítani, figyelembe veszi-e a nagycsaládosok vagy a gyermeküket egyedül nevelők igényeit, netán a közlekedési csatlakozásokat vagy a másodállást.

A következtetés: a fluktuáció megelőzése, lecsökkentése érdekében a műszakvezetőket is képezni és segíteni kell.

Általában a munkavállalók céget választanak, de a munkahelyi vezetőjüket hagyják ott, ezért fontos a műszakvezetők szerepe - mondja Ujváry András, a témában jártas tréner cég, az Exline Kft. vezetője, aki a Man at Work Kft-vel közösen végzett munkájuk tapasztalatait osztotta meg a Hrportál.hu-n.

Ritkák manapság az olyan képzések, amelyek abban segítenék a műszakvezetőket, hogy a beosztottaik szívesen maradjanak a cégnél. Pedig erre igenis figyelni kell, ugyanis a termelést maguk a beosztottak végzik, ráadásul a műszakvezetők, csoportvezetők körében is lenne igény ezekre a képzésekre, mert amikor össze kell állítani a másnapi beosztást, ők nagyon is a vállukon érzik a fluktuáció vagy épp a dolgozói elégedetlenség tényét, hiszen ez az ő hűségüket is erősíti vagy épp gyengíti a céghez.

Első lépésben tudatosítani kell, hogy a trénerek segíteni jöttek, a képzés azért jött létre, mert nagyon fontosak a gyárnak - mondja Ujváry András. - "A műszakvezetőknek el kellett fogadniuk, hogy munkaerőhiány van, ez egy új helyzet és változtatniuk kell a sokéves vezetői rutinjukon. Be kellett látniuk, hogy ne kívülről várják a megoldást, hiszen az operátorok megtartásában óriási szerepük van, a munkavállalókat elsősorban a közvetlen munkatársaikkal alkotott közösség fogja megtartani, és azt ők alakítják. Ehhez a munkához kapnak képzés formájában segítséget, amelyre érdemes nyitottnak lenniük."

A műszakvezetőknek azonban elsősorban az Y generáció tagjai miatt fáj a fejük, akik kevéssé motiváltak, és nehezebben is motiválhatók a hagyományos módszerekkel. Nem félnek annyira az elbocsátásoktól, így a félelem helyett az elégedettséggel lehet őket maradásra bírni. Arról nem is szólva, hogy kezelni kell a telefonfüggőségüket is, ami még a munkavégzés alatt is érezhető.

Természetesen egy cégnél nagyon nehéz kivenni a műszakvezetőt egy képzés idejére, főleg, hogy a vezetők a képzés alatt is stresszelik magukat azon, hogy a gyártás a távollétükben is rendben zajlik-e. Ezért a képzés során arra koncentráltak, hogy valóban a műszakvezetők napi problémáiról szóljanak. A HR kérésére utánkövető alkalmak is szervezhetők, ahol a műszakvezetők tovább tökéletesíthetik a megtanult módszereket.

A trénercég vezetője külön figyelmet fordított a Man at Work Kft.-nél az Y generációra, akik jellemzően fizikai munkát végeznek és négyötödük betanított munkás. A generációk közötti súrlódások megoldásának kulcsa a generációk közötti kiegyezés, amikor is a fiatalok elfogadják az idősebbek érdekeit, de az idősebbek is a fiatalokét. A fiatal nyelvén szólva azt kell vele megértetni, hogy a közös munka az ő saját egyéni érdekét is szolgálja, ami lehet egy rövid távú cél, például egy új elektronikai cikk vagy jármű vásárlása, de vannak köztük olyanok is, akik odafigyeléssel, segítéssel szárnyakat kapnak.

A tréning abban segítheti a műszakvezetőket, hogy az ilyen és hasonló konfliktusokat kezeljék és egy veszekedés során például hatásosan lenyugtassák a beosztottat, beosztottakat. Ez a képesség ugyanis sok műszakvezetőben alapból nincs meg, így nem is tudja kezelni ezeket a helyzeteket. Fontos még az is, hogy a munkatársak számára világos célokat tűzzenek ki, amit teljesíteni is tudnak.