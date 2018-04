Tippek, hogyan étkezzünk az irodában is egészségesen

Unalomig ismert tény, hogy a munkahelyi hajtás jelentős stresszt okoz, amelyre még rátesz az össze-vissza étkezés: hol bekapunk valami péksüteményt, hol éhesen megyünk el a megbeszélésre, de kávéból is sokat iszunk, sokszor még azt is az e-mailek olvasása közben kortyolgatva... Az Életforma.hu összeszedett 5 egyszerű tippet, mellyel a munkahelyi étkezésből a lehető legtöbbet hozhatjuk ki.

1. A reggeli egy jó nap alapja

A reggelit általában kihagyjuk, holott ez az egész napra kihatással van: stabilizálja a vércukor szintjét, megadja az alapot a napi energiához, sőt még az anyagcserére is kihatással van. Olyan tünetek, mint a nehezebb koncentráció, az émelygés vagy akár az ingerültség, általában megelőzhető vagy tompítható olyan egészséges, mégis laktató reggelivel, mint például zabkása, gyümölcssaláta, némi túró vagy granola.

2. Kávé: jó vagy sem?

Mint sok minden más is, a kávé is kis mennyiségben lehet orvosság, de nagy mértékben fogyasztva már inkább kárt okoz. A kávéfüggők élénkítő teára, esetleg turmixra vagy gyümölcslére válthatnak, ha fontos számukra az egészséges táplálkozás. Aki a fáradtság miatt kávézik, annak lehet, hogy csak a lecsökkent vércukorszint a problémája, melyet a fenti készítmények korrigálnak.

3. Ebédet otthonról

A leghelyesebb, ha pontosan tudjuk, hogy mit eszünk. Ehhez pedig otthoni kosztot célszerű elfogyasztani a munkahelyen is, amit praktikus ételhordókban vihetünk be a munkahelyünkre. Ennek persze nem kell háromfogásosnak lennie, lötykölődő levessel, megteszi a saláta is, amelyet minden nap mással ízesíthetünk.

4. Klasszikus pizza semmiképpen

Ha valaki nem akarja otthonról szállítani a napi menüt, akkor legalább arra törekedjen, hogy ne a klasszikus pizzát válassza, mert azzal sokat visszavesz az egészséges táplálkozás lendületéből. Akkor már rendeljünk helyette teljes kiőrlésű tésztából készült pizzát, de még helyesebb, ha a tudatos táplálkozásra odafigyelő ételszállítók kínálatából választunk valamilyen nekünk tetsző egészséges táplálékot.

5. Nassolni csak egészségesen!

Az édesszájúak valószínűleg a napi nassolásról tudnak lemondani a legkevésbé. Nem is kell! Ma már léteznek egészséges nassolnivalók, ami lehet akár gyümölcs, aszalt gyümölcs, cukor nélküli zabkeksz vagy magvak,de az egészséges élelmiszereket árusító boltok polcain további termékekből is beraktározhatunk a napközbeni nassolás céljára. Fontos, hogy ezeket vegyük figyelembe a reggeli és az ebéd mennyiségének kiválasztásakor során is, hiszen a szervezet ezekkel a főétkezések egy jelentős részét tulajdonképpen megkapja.

