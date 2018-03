Óraátállítás után délutáni pihenő kellene a munkahelyeken

Mondhatnánk, hogy „brit tudósok" nyilatkoztak erről, azonban itt az eredeti forrás is pontosan meg van jelölve: a Leedsi Egyetemtől dr. Nerina Ramlakhan beszélt az óraátállítás utáni első délutáni munkahelyi szundikálás fontosságáról. Az alváspszichológusnő, aki bevallottan a Silentnight nevű ágygyártó számára (is) végzett kutatásokat Nagy-Britanniában, meg van győződve arról, hogy az amúgy is alváshiányos britek az óraátállításkor megérdemelnének egy kis extra pihenőt.