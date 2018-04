A hiányszakmákban 30 százalékkal nőttek tavaly a bérek

A Profession.hu felmérte, hogy melyek azok a területek és munkakörök ahol a munkaerőhiány következményeként leginkább nőttek a nettó bérek. Noha általában a bérek emelkedése a jellemző, van olyan terület, amire a munkaerő túlkínálat miatt épp az ellenkezője igaz.

Az egészségügytől kezdve az építőiparig ma szinte minden területen munkaerőhiány van Magyarországon. Ez jól látszik abból, hogy 2015 és 2017 között a fizikai és betanított munkából megduplázódott az álláshirdetések száma, de banki és biztosítási bróker pozíciók esetében is 40 százalékkal több állásra kerestek képzett munkatársat. A cégvezető és menedzsmenti feladatok ellátására 56 százalékkal nőtt a feladott hirdetések száma. Emellett – főleg az IT szektorban - számos olyan hiányszakma van, amelyekre a jelenlegi munkaerőpiaci válságtól függetlenül, folyamatos a kereslet.

A munkaadók hirdetéseiben szereplő nettó fizetések átlaga a programozók és fejlesztők esetében tavaly elérte a 445.000 Ft-ot, ami két év alatt 20 százalékos emelkedést jelent. A termelő és szolgáltató iparban uralkodó egyre nagyobb humán erőforrás hiányát jól szemlélteti, hogy tavaly egy betanított munkásnak átlagosan 163.117 Ft fizetést ajánlottak (27 százalékos növekedés), ami nem sokban marad el a konyhai munkáért kínált 177.469 Ft (54 százalékos növekedés) átlagfizetéstől.

Nagy a kereslet a takarító munkatársak iránt is: a nekik ajánlott bér 41 százalékos növekedéssel eléri a 140.512 forintot. Elfogytak az ácsok és az asztalosok, akik akár 225.000 forintot is hazavihetnek havonta, (30 százalékos növekedés), de felszolgálóként is reális elvárás a 190.000 forintos fizetés (28 százalékos növekedés). Munkaerő túlkínálat egyedül az adminisztrátori kategóriában van, ahol 11 százalékot csökkentek a bérek.

Tapasztalataink szerint azokra a hirdetésekre, amelyekben szerepel a várható fizetés, 30 százalékkal több jelentkezés érkezik.

– tájékoztatott Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési és termékmenedzsment vezetője.