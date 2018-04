Idén is kinyitják irodáikat a legsikeresebb hazai startupok

Négyezernél is több látogatót várnak az április 19-20-i rendezvénysorozatra, köztük diákokat, álláskeresőket, szakembereket, szülőket, és bárkit, aki érdeklődik az innovációs világ iránt.

Olyan cégek is kinyitják a kapuikat, mint a Prezi, vagy a LogMeIn, de a nagyágyúk mellett ott lesz például a 2017-ben 1,3 millió dolláros befektetést kapott, iPad-re 3D modellező megoldást fejlesztő Shapr3D, a több díjazást is kapott, mesterséges intelligencia alapú rákkutatással foglalkozó Turbine.AI, vagy a Publishdrive, mely szintén a mesterséges intelligenciát hívja segítségül az amerikai elektronikus könyvkereskedelmi piacon a publikáláshoz, értékesítéshez és a szerzői jogdíjak kifizetéséhez.

Természetesen nem csak a technológiákban léteznek startupok, így sok gasztronómiai, kulturális vagy életviteli innovációval foglalkozó startupokat is látogathatnak az érdeklődők a Startup Safary két napos rendezvényén. De olyan cégek is bemutatják a startupoknak nyújtott szolgáltatásaikat és innovatív termékeiket, mint az OTP, az NN biztosító, az SAP Labs, a Morgan Stanley és több állami cég is.

Emellett számos, az innovációs világban nemzetközileg elismert külföldi vendég életében először érkezik Budapestre kifejezetten erre a rendezvényre, így velük is lehet majd találkozni és beszélgetni.

A Startup Safary szervezői 13 tematikus útvonalat kínálnak, a program a www.budapestsafary.com oldalon látható, és itt lehet a belépőket is megvásárolni.

A Startup Safary egy 2012-ben, Berlinből indult kezdeményezés, melynek célja a startup világ megismertetése a szélesebb közönséggel illetve a piaci szereplők közötti kapcsolatok bővítése. A Startup Safary-t eddig Európa több mint tíz városában rendezték meg Párizstól Athénig. Budapesten az idei már a harmadik rendezvénye az eseménysorozatnak.