Mire vágynak leginkább a munkavállalók?

Amikor arra gondolunk, hogy milyen a jó munkahely, talán az jut először eszünkbe, hogy az a legfontosabb, hogy tisztességesen megfizessék a munkánkat. Ha viszont hosszú távra tervezünk a munkahelyünkkel, nem feltétlenül elég a "versenyképes bérezés", a munkavállalók ezen kívül még nagyon sok dolgot tartanak fontosnak - írja a Tőzsdefórum.hu.

A munkaerő-piaci felmérések szerint a jövedelem nagysága valóban kritikus tényező, ahogy persze az is, hogy bejelentik-e a munkavállalót. Amennyiben kiderül, hogy nem jelentenék be a dolgozót, még akár vissza is léphet az állástól, annyira fontos szempont ez. Sőt, ha a munkaszerződés tartalma a munkaidőre vagy a bérezésre vonatkozóan eltér attól, amelyben előzetesen megállapodtak, az is lehet kizáró tényező.

Emellett fontos a munkahelyi légkör is. Egy állandó tagokból álló munkahelyi kollektíva sokkal vonzóbb, mint ahol nagy a fluktuáció. Ez a szempont nem azonnal jelenik meg a munkavállaló értékítéletében, hanem később: ha egy-másfél év múlva azt látja,hogy körülötte már mindenki kicserélődött, valószínűleg maga is a távozás mellett dönt majd.

Emellett számít a mai, korszerű munkakörnyezet is, vagy a technológiai feltételek színvonala. De még az is lehet szempont a munkahelyválasztásban, hogy egy közeli zöldövezetben fel tud töltődni a munkavállaló a munkaközi szünetben.

Fontos szempont még az is, hogy a munkavállaló kreatív munkát végezzen, ami érdekli is őt lehetőleg. Az is számít, hogy a főnök valóban testreszabott feladatot tud-e biztosítani.

Na és persze szempont a munkahelyválasztásban a közelség is. Bár erről mondunk le leginkább: hajlandóak vagyunk utazni a munkahelyre, de nem bármennyit. Ahol ez több mint 2 óra naponta, azaz oda-vissza ennek a duplája, ott már az odaköltözés vagy a távmunka is szempont lehet.

Ha már a napi bejárás mellett dönt a dolgozó, akkor szereti, ha a munkahely és az otthona között jó a közlekedés, illetve hogy a munkáltató kifizeti a munkábajárás költségeit.

Ezzel némileg összefügg, hogy hasznos, ha egy cég rugalmas munkaidőt biztosít, családbarát módon, rugalmasan működik, támogatja a a gyedről vagy gyesről visszatérő anyukákat részmunkaidővel, vagy a beteg gyermek miatti toleranciával.

