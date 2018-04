Akár az ország másik végébe is elmegyünk egy állásért

Folyamatosan nő a munkaerőhiány hazánkban a Profession.hu 2018 első negyedéves jelentése szerint. 17 százalékkal nőtt a hirdetést feladó cégek, valamint a feladott hirdetések száma is az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest. Tovább nőtt a szakmunkásokat kereső cégek száma, de a legkeresettebb munkaerő a friss jelentés szerint a betanított munkás. A növekvő hirdetésszám nem egy-egy nagy cégnek köszönhető, hanem ennyivel több vállalat hirdet az állásportálon, és keres munkaerőt a megüresedett, vagy újonnan létrejött pozíciókra. A munkavállalási szándékot és eltökéltséget ugyanakkor jól mutatja, hogy egy állásra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében akár Vas és Zala megyéből is jelentkeznek.

Jelentősen (17 százalék) növekedett a Profession.hu felületein hirdető cégek száma az év első negyedévében. Megyei szinten kiemelkedő Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ahol a tavalyi évben több nagy beruházás is kezdődött, így kiemelkedően, 24 százalékkal nőtt a hirdetést feladó cégek száma. Szintén átlag feletti növekedés volt megfigyelhető Veszprém, valamint Zala megyében, ahol 20-20 százalékkal több cég hirdetett a vezető álláskereső portálon, mint tavaly ilyenkor. Budapesten és Pest megyében egyaránt 15 százalékos volt a változás.

A feladott hirdetések számában szintén 17 százalékos a növekedés 2017 első negyedévéhez képest. Az első negyedévben a fizikai, segéd és betanított munka kategória növekedése figyelhető meg.

2018 első három hónapjában 54 százalékkal több hirdetés került ebbe a kategóriába, mint 2017 év elején. A kategórián belül kiemelkedik a Betanított munkákra feladott hirdetések száma. Szakmunkában is magas a növekedés: 20 százalékkal kerestek több szakmunkást a két negyedévet összehasonlítva. A szakképzettséget igénylő pozíciók között is a Bolti eladó, pénztáros állásokkal lehet leggyakrabban találkozni. Nagyobb növekedés van még az Adminisztráció (34 százalék), az Építőipar (34 százalék) és a Banki szektorban (33 százalék) is.

A jelentkezések számának változása a hirdetések számának növekedésénél jóval visszafogottabb, 7 százalék mindössze. Fizikai, segéd és betanított munka területén 28 százalékos a növekedés, ami a kereslettel párhuzamosan mozog, ahogy a Vendéglátás kategóriában is, itt 37 százalékkal több jelentkezés történt, mint tavaly ilyenkor.

A legtöbbet megpályázott pozíciók között a tavalyi első helyről idén visszaszorult a harmadik helyre Területi képviselő állásokra beadott jelentkezések száma. A legtöbben idén - a megnövekedett hirdetésszámból adódóan is - a Betanított munka pozíciókra pályáztak. Még mindig a második legvágyottabbak az Adminisztratív, irodai munkák, illetve továbbra is népszerűek a Bolti eladó, Pénztáros állások is.

Hazánkban a humán erőforrás hiányában országon belül nagy az eltérés,

míg Nyugat-Magyarországon gyakorlatilag nincs munkanélküliség, addig a keleti országrészben eléri a 8-9 százalékot, ami az alacsony mobilitási hajlandóságnak is köszönhető. Ugyan a pályázók fele továbbra is a budapesti állásokra, vagy budapesti állásokra is jelentkezik, de nagy érdeklődés figyelhető meg a Győr-Moson-Sopron megyében valamint a Bács-Kiskun megyében meghirdetett pozíciókra is.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei állásoknál a jelentkezők 81 százaléka a megyéből érkezik, ugyanakkor a budapestiek 3 százalékát, vagy akár Zala megyében élőket (1 százalék) is érdekelné egy munka Szabolcsban.

Feltehetően a Betanított munkára megnövekedett igényből adódóan a legtöbb hirdetésben középiskolai végzettséget várnak a munkáltatók (34 százalék) ezt követi a főiskola (30 százalék), a szakiskola/szakmunkás (25 százalék), az általános iskola (8 százalék) és végül az egyetemi végzettséget elváró állások (3 százalék). Ezen a területen jelentős átrendeződés nem történt a tavalyi évhez képest.