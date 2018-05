Így vezethet be hűségidőt a cég a munkavállalói felé

Az utóbbi mintegy két évben alapvető fordulat állt be a munkavállalói piacon. Míg egészen mostanáig az volt a munkavállalók hozzáállása évtizedeken át, hogy mivel bárkit felvesznek a helyébe, ezért tűrni kell és tovább dolgozni, nehogy kirúgják, addig mára nagyot fordult a világ: egyes iparágakban bénító lett a létszámhiány, szakemberhiány, ezért a cégek elkezdtek a munkavállalók kedvében járni. Érzékelik ezt a munkavállalók is, akik így könnyebben váltanak munkahelyet, otthagyva csapot-papot, köztük azt a tudást is, amit a cégnél, a cég pénzén halmoztak fel. A szakemberképzés ma már nem olcsó mulatság és rengeteg időbe is kerül, mire a képzett munkaerő megfelelő munkát tud végezni, ezért nem mindegy a cégek számára, hogy mikor lép le a munkavállaló. Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogi ügyvéd az Adózóna.hu hasábjain ismertette a törvényes jogi lehetőségeket a munkavállalók megtartására.