Másodpercenként 10 ezer, a kiberbiztonságot érintő esemény történhet egy átlagos vállalat rendszerében, ami a konkrét infrastruktúrán túli alkalmazásokkal is kiegészítve akár 40 ezer is lehet, így a gyors reakció jelentős károktól mentheti meg a cégeket. Ezt Keleti Arthur, a T-Systems Magyarország Zrt. IT biztonsági stratégája mondta egy sajtóbeszélgetésen.