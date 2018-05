Hogyan lehet szüneteltetni az egyéni vállalkozói tevékenységet?

Az egyéni vállalkozó, amennyiben szünetelteti tevékenységét, legfeljebb két évig teheti ezt, különben jogállása megszűnik. Be kell jelenteni a szüneteltetést és a folytatást is, a szüneteltetés időszakára pedig speciális bevallási és költségelszámolási szabályok vonatkoznak. Célszerű megszüntetni a vállalkozói bankszámlát is, vagy legalábbis bejelenteni a banknak a szüneteltetést. Az Adózóna.hu cikke alapján összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evct.) 18. paragrafusa szerint az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó a tevékenységét a 2016. évi rendelkezések szerint legalább 1 hónapig és legfeljebb 5 évig szüneteltetheti (a 2017. évtől legfeljebb 2 évig szüneteltethető a tevékenység, ha annak kezdete 2017. január 1. vagy annál későbbi időpont) - írja Lepsényi Mária adószakértő az Adózóna.hu-n.

Mind a szüneteltetést, mind a tevékenység újbóli folytatását be kell jelenteni – elektronikus úton – a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal járási, (fővárosban kerületi) hivatalánál. Akinek egyéni vállalkozói igazolványa is van, annak le kellett adnia azt a szüneteltetés kezdetén. Ha a vállalkozó a maximális két évet követően sem jelenti be a tevékenysége folytatását, úgy egyéni vállalkozói jogállása megszűnik.

A bevallást ilyenkor is be kell nyújtani, az egyéni vállalkozói tevékenységüket megszüntetőkre vonatkozó szabályok szerint.

Az ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, közjegyző a jogállását szabályozó külön törvény szerint szüneteltetheti tevékenységét, az állategészségügyi szolgáltató pedig a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével szüneteltetheti tevékenységét.

Ha az egyéni vállalkozó a tevékenységét az adóév utolsó napján is szünetelteti, akkor a bevallásában kisvállalkozói kedvezménnyel, fejlesztési tartalékkal, foglalkoztatási kedvezménnyel nem csökkentheti a jövedelmét, a szünetelés időszakában pedig költséget (beleértve az értékcsökkenési leírást is) nem számolhat el. Ugyanakkor a tevékenység folytatását követően egyéni vállalkozó költségként számolhatja el a legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett és felhasznált anyag- és árukészlet beszerzésére fordított, korábban költségként még el nem számolt kiadásait, valamint a szünetelés időszakában is elkerülhetetlen egyéb kiadásait.

Ekkor lehet folytatni a legfeljebb 3 évvel korábban beszerzett tárgyi eszközök és nem anyagi javak értékcsökkenési leírásának elszámolását is.

Ha az adóév minden napján szüneteltette tevékenységét a vállalkozó, akkor nem kötelezett magánszemély adóbevallás benyújtására, de a szünetelés időszakában is be kell vallania az adóévben

a) kisvállalkozói kedvezménnyel,

b) fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeggel,

c) foglalkoztatási kedvezménnyel,

d) kisvállalkozások adókedvezményével kapcsolatban keletkezett adófizetési kötelezettségét.

Erre akkor kerülhet sor, ha ezek a kedvezmények nem váltak véglegessé.

Az egyéni vállalkozó a szüneteltetés alatt megszüntetheti a vállalkozói bankszámláját. Ha ezt nem teszi, akkor a szüneteltetést a bank felé is be kell jelenteni. A szünetelés ideje alatt ugyanis a vállalkozói bankszámlán jóváírt kamat a magánszemélyek által megszerzett kamatjövedelemre vonatkozó szabályok szerint adózik.

A fentiekről sokkal részletesebben olvashatnak az Adózóna.hu oldalán.