A vállalkozásokra, startupokra leselkedő legnagyobb veszélyt éppen az az egó jelenti, ami nélkül maga a vállalkozás sem indulhatna el, a stressztűrő képesség pedig elengedhetetlen tényező – állítja a Digitalhungary.hu-nak adott interjújában Dr. Kádas Péter, a 7Digits online marketing ügynökség tulajdonosa.

A már 18 éves korában első vállalkozását elindító szakember szerint a legtöbb szakmában ahhoz, hogy az ember jó legyen, nagyjából ugyanazok a készségek kellenek. Ez nem tanulható meg mind, de fejleszthető. Léteznek „kérdésemberek" és „válaszemberek", mindkettőre szükség van egy jó csapatban.

A leggyakoribb hiba a „majd azt én tudom"-féle hozzáállás.

Az egó szükséges egy vállalkozáshoz, de a túl nagy egó hamar akadállyá válik. A vállalkozó maga is megtapasztalta, hogy az álmok és a realitás két különböző dolog, s - ahogy az interjúban mondja - mindig a matek győz.

Az egó mellett a második leselkedő veszély a stressztűrő képesség hiánya, kiváltképp egy induló vállalkozásnál, amely még exponenciálisan növekszik. Sokan rosszul tűrik a stresszt és ennek hatására megváltoznak, másképp viselkednek, más döntéseket hoznak, kiváltképp ha még a siker jelentős pénzben is mérhető.

Éppen ezért a vállalkozás sem való mindenkinek.

A szakember szerint az ötlet önmagában kevés egy vállalkozáshoz. Ezt sokan a saját bőrükön tanulják meg, egy vállalkozás sokszor maga a bukás iskolája: az ember megtanul gyorsan és olcsón bukni. Bár ötlete mindenkinek van, a végrehajtási készség már egy másik tudomány, és ritka, mint a fehér holló.

Az üzletkötésben, vásárlásban érzelmek is befolyásolnak minket, és léteznek olyan technikák, hogy egy nullás weboldalból is egy őrülten sikeres e-commerce bizniszt lehet csinálni. Ennek persze etikai vonatkozásai is vannak - a vevőcsalogató technikák ugyanis általában pszichésen hatnak -, ehhez a vállalkozónak etikát is kell társítani, mi az, ameddig elmegy és mi az a határ, ami felett már nem vállalja, akkor sem, ha többet hoz a konyhára.

Dr. Kádas Péter szerint az online marketing az offline-tól egyetlen lényeges dologban különbözik: az online mérhető, s mivel mérhető, ezért optimalizálható is. Ezzel pedig van mód az embereket, potenciális vásárlókat jobban megismerni.

Ezzel együtt Magyarországon létezik egy olyan jelenség, ami szerint sok ügynökség magán az online marketingen belül is csak egy szűk területre fókuszál – például csak SEO-val foglalkozik. Ez akkor jelent nehézséget, ha több mindent egyszerre kellene csinálni.

A szakember végül három tanácsot is adott kezdő vállalkozóknak. Az első, hogy ki kell deríteni, mekkora a piac és a vállalkozás nyereséges lesz-e. A második tanács hogy a vállalkozó a cég indulása után sürgősen szerezzen menedzsment tapasztalatot, mert az emberek vezetése olyan dolog, amit élethosszig tanulunk és ebben Magyarországon komoly elmaradásunk van. A harmadik tanács pedig egy javaslat: a vállalkozó fejlessze magában azt a képességet, ami minden jó vállalkozónak a sajátja: érezze a gombócot a gyomrában. Az ilyen vállalkozó amikor lefekszik, utoljára arra gondol, hogy mit nem csinált meg a nap folyamán, reggel pedig arra, hogy ma mit fog elrontani. Egy kicsit paranoid, állandó feszültséggel teli élet ez, de ezzel lehet nagyon jó eredményeket elérni - mondja Dr. Kádas Péter az interjúban.

A teljes interjú itt olvasható el.