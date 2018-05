A munkaerőhiány felpiszkálta azokat is, akiknek van munkahelyük

Az aktív álláskeresők túlnyomó többségének jelenleg is van munkája, de folyamatosan figyelik a kínálatot és nem restek jelentkezni, ha vonzó lehetőséget találnak. A Profession.hu legújabb kutatása ezúttal a munkakeresési trendet mérte fel. Nemcsak arra voltak kíváncsiak, hogy mi motiválja a jelentkezőket, hanem arra is, hogy milyen csatornákat és technikákat vesznek igénybe az ideális munkahely megtaláláshoz.

Figyelemfelkeltő, hogy a kutatás szerint, az elmúlt egy évben állást keresők 66 százaléka jelenleg is aktív pályázó, függetlenül hogy van-e munkája vagy nincs.

Az elmúlt egy éven belül állást keresők 56 százaléka tapasztalt munkavállaló, sőt 12 százalékuk vezetői, szakértői múlttal is rendelkezik, 18 százalékuk fizikai vagy szakmunkás végzettségű és ugyanennyien vannak a pályakezdőként munkát keresők is. Szerintük az álláskeresési folyamatban a munkaadó visszajelzésére való várakozás (39 százalék) viszi el a legtöbb időt, de az állásajánlatok böngészése (36 százalék) is időigényes feladat. A legtöbben az iparban (15 százalék), míg a belkereskedelemben 12 százalék talált munkát vagy próbál meg elhelyezkedni. Népszerűek a különböző kommunikációs és marketing szakterületek (9 százalék) valamint a turizmus, vendéglátásban elérhető munkakörök is (8 százalék) is.

A munkahelyi tapasztalattal rendelkező aktív pályázók (14 százalék) átlagosan 60 nap alatt találtak új munkát maguknak. A további adatok azonban azt mutatják, hogy az új munkahely megtalálása olyan, több tényezős, összetett feladat, melyben

a kevesebb tapasztalattal rendelkező jelölteknek átlagosan 5,7 hónapot kell az eredményes álláskeresésre fordítani. Ez a megkérdezettek fele szerint elfogadható időtáv. A legnagyobb hazai állásportál adatai szerint az eredmény nem meglepő, mert a könnyen elérhető és motivált jelöltek 75 százaléka álláskereső oldalakat használ munkakereséshez. Ők nemcsak a felkínált állásról szeretnének tájékozódni, de tudni akarják, hogy a pozíciót felajánló cégről milyen tapasztalatai vannak a korábbi pályázóknak, hol helyezkedik el a térképen, jók-e a közlekedési lehetőségek, vagy éppen milyen javadalmazási rendszert alkalmaz.