Egyre bizakodóbbak az emberek, hogy megmarad a munkahelyük

Ismét magas, 70 pontos értéket ért el a munkavállalói bizalmi index februárban, ami az előző év hasonló időszakához képest 3 százalékpontos emelkedést jelent - közölte a BNP Paribas Cardif biztosító a Medián céggel közösen készített februári munkaerőpiaci kutatása alapján.

A mérőszám azt fejezi ki, hogy egy 100 pontos skálán a munkavállalók mennyire bíznak abban, hogy jelenlegi foglalkoztatójuk hosszú távon is munkalehetőséget biztosít majd számukra.

A felmérés szerint a férfiak 77, a nők 73 százaléka érzi úgy, hogy több mint 5 évig megmarad a munkahelye. A legbizakodóbb korcsoportot a 18-29 évesek jelentik 71 ponttal, a 30-39 éveseknél 72 pontot, a 40-49 éves korosztálynál 71 pontot, míg az 50-59 éves korcsoportnál 67 pontot mutat a felmérés, a 60 felettieknél pedig 64 pontot regisztráltak.

Ugyanakkor új állás keresésével kapcsolatban a kor előrehaladtával csökken az optimizmus: a 18-29 éves válaszadók 41 százaléka, a 30-39 évesek 38 százaléka, a 40-49 évesek 32 százaléka válaszolta azt, hogy könnyen vagy nagyon könnyen találna új, a képzettségének megfelelő munkát, amennyiben elveszítené az állását.

Iskolai végzettség alapján továbbra is a diplomások és az érettségivel rendelkezők alkotják a legbizakodóbb csoportot 72-72 ponttal, utánuk 70 ponttal következnek szakmunkás papírral rendelkezők, a legfeljebb 8 osztállyal rendelkezők 59 ponttal zárják a sort. A legoptimistább munkavállalók továbbra is a fővárosban élnek, körükben most vette fel az index az eddigi legmagasabb értéket, 74 pontot.

A BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexe 1200 ember személyes megkérdezésén alapul és figyelembe veszi azt is, hogy az alkalmazottak milyen lépéseket tennének munkahelyük megtartása érdekében, amennyiben az veszélybe kerülne.