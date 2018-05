Van esély a GDPR hazai enyhítésére a kkv szektorban

2018. május 26-tól alkalmazni kell az egységes uniós adatvédelmi rendelet, a GDPR előírásait Magyarországon is. Akkor is, ha a hazai infotörvényt annak módosításáig felülírja. A kormány most azon dolgozik, hogy az érdekképviseletek véleményét beépítse a hazai GDPR szabályozásba - tudta meg a Magyar Idők.