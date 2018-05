A postánál is gond a munkaerőhiány és így csábítanák a fiatalokat

Jelenleg körülbelül háromszáz fő hiányzik a Magyar Postánál, és a fluktuáció is 20 százalékos évente. Holott az átlagkereset több mint 250 ezer forint. A fiatalabbak számára a postai értékek lehetnek vonzók a humánerőforrás-főigazgató szerint.

Több mint 300 dolgozó hiányzik a Magyar Postánál - mondta Varjasi Gábor, a Magyar Posta Zrt. humánerőforrás-főigazgatója egy hazai portálnak adott nyilatkozatában, melyről a Napi.hu számolt be. A főigazgató szerint ez azonban egyáltalán nem veszélyezteti a vállalat működését, bár azt elismerte, hogy a karácsony előtti terhelésnél több emberre lett volna szükség. A hiányt akkor saját állományú létszámmal, munkaerőbérléssel és részmunkaidővel pótolták ott ahol erre csúcsidőszakban szükség volt.

A kézbesítők átlagos bruttó bére 193 ezer forint. A főigazgató szerint ez a kézbesítőkre valóban igaz, de

a postai átlagkereset ennél jóval magasabb, meghaladja a 250 ezret is.

A fluktuáció az idei első negyedévben hat százalék volt a postánál, ami nagyjából azonos nagyságrendű a tavalyi adattal. Az éves arány 20 százalék felett szokott lenni, amit elmondása szerint, amit Varjasi Gábor nem tart rendkívülinek.

Az interjúban felmerült az a kérdés is, hogy a posta mit tesz a fiatalabb generáció, mint munkavállalói kör megnyeréséért. A főigazgató erre azt válaszolta, hogy: "azon dolgozunk, hogy azokat az értékeket, amelyek a postán vannak, megmutassuk nekik." Például új folyamatokat, új technológiákat hoznak be a vállalati működésbe. Az egyik ilyen újdonság például az, hogy egyre több szolgáltatást az interneten is elérhetővé tennének.

A teljes cikk itt olvasható el.