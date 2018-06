Így válasszunk hatékony vállalatirányítási rendszert

Minden kkv életében eljön egy pont, amikor a további növekedéshez ERP rendszert kell vásárolni. Ryan Warnock ebben a témában nyújt tanácsot a CIO magazinban megjelent cikkében.

A vállalatirányítási rendszer, azaz ERP (Enterprise Resource Planning) esetében, mint minden nagyobb szoftverbeszerzésnél, az ERP-rendszer esetében is a fontos, hogy a beszerzési folyamat problémamentes legyen.

Rendszerkövetelmények

Még a szoftverfejlesztővel való kapcsolatfelvétel előtt meg kell határozni, hogy mit várunk el a rendszertől. Mivel az ERP-t minden szakterület használni fogja a vállalaton belül, a végfelhasználóktól a felsővezetőkig mindenkivel konzultálni kell. A követelmények összeállítása után célszerű priorizálni az elvárásokat, mert lehetnek olyanok, melyek csak egy-egy érintett számára fontos.

Vállalati célok

Az ERP-nek támogatnia kell a vállalat céljainak elérését rövid, és hosszú távon is, így ezzel is össze kell hangolni a szoftvert.

Rendszerintegráció

A meglévő vállalati rendszereknek is integrálódnia kell az ERP-vel, ezért hatéásvizsgálatot kell készíteni. Elképzelhető, hogy a hatásvizsgálat eredmnye az lesz, hogy a kívánt ERP nem integrálható a vállalat rendszereivel. A széleskörűen használt rendszereknél kevéssé kell tartani ilyen problémáktól, hiszen előttünk valószínűleg valaki megoldotta már.

Partnerek

Még az ERP rendszer kiválasztása előtt célszerű bevonni a munkába a szállítókat is, mert ezzel rájuk is számíthatunk majd az üzemeltetés során. Ha nem vonjuk be a szállítókat, az később problémákat okozhat és nagyobb kiszolgáltatottságot a fejlesztő felé.

Tréning

Mivel szüksége lesz majd oktatásra a rendszer bevezetésekor, ezért célszerű utánajárni, hogy milyen mélységű tanulmányokat igényel az ERP rendszer bevezetése és üzemeltetése, a tréningek mennyi időt vesznek igénybe, és mennyibe kerülnek. Sok cégnél ezt alábecsülik.

Referenciák

Éppúgy, mint az élet más területén, itt is kiemelten fontos, hogy referenciákat keressünk. Nagyon fontos lehet más, olyan felhasználók véleménye, akik a miénkhez hasonló helyzetben vannak vagy a mi iparágunkban tevékenykednek.

Költségvetés

A legjobb választás sokszor nem a legolcsóbb, hanem a leginkább megfelelő szoftvert jelenti. Persze az ár is fontos, de az igatzán testhez álló ERP rendszer olyan hatással lehet a bevételeinkre, hogy bőven visszajön a befektetés.

Cikkünk a Computerworld.hu írása alapján készült. Az eredeti, teljes cikk itt olvasható el.