Tud-e mást a menőségen kívül egy közösségi iroda?

Azon túlmenően, hogy trendi, fancy és szexi a közösségi iroda, gyakorlati haszna is van. A szabadúszók, egyéni vállalkozók számára egyáltalán nem mindig adottak a körülmények az ideális munkakörnyezet kialakítására, hiszen nem engedhetnek meg maguknak egy komplett irodaházat, a konyhaasztalról pedig lelógna a nyomtató.

A közösségi irodákban azonban szabadon bérelhetnek egy széket és egy asztalt, emellett használhatják a hely infrastruktúráját is, így fénymásolhatnak, szkennelhetnek, nyomtathatnak, de ha szeretik az ósdi dolgokat, bizonyosan faxolhatnak is.

A trendek azt mutatják, egyre több a hasonló igényekkel bíró vállalkozó, vagyis egyre inkább megéri számukra közösségi tereket építeni. Egyelőre néhány tucat ilyen iroda működik Budapesten, ehhez csatlakozik az idén a HubHub, a HB Reavis nemzetközi ingatlanfejlesztő közösségi irodája. A HubHub az év végéig nyitja meg első magyarországi helyszínét.

A HB Reavis ingatlanfejlesztő a teljes V4 régiót kiszolgálja közösségi irodával. Az új iroda ideális egyszerre akár 300 szabadúszó, startupper és vállalkozó számára is – hirdeti magát a cég. Bárki bérelhet itt területet, egy asztaltól egészen a teljes irodáig, amely a hét minden napján 24 órában rendelkezésre áll. Az iroda a Király utcában lesz és 2400 négyzetméteren lesz kialakítva.

Az ingatlanfejlesztési üzletág egyik legjelentősebb kihívása, hogy 25 éve folyamatosan változnak a munkahellyel és a munkahelyi kultúrával kapcsolatos elvárások. Eleinte persze elég volt kicserélni a bútorokat, aztán ki kellett bontani a közfalakat, mert az egyterű iroda volt a menő. Ma már kezdenek visszaépülni ezek a falak, ám ez sem oldja meg az egyre népesebb szabadúszó vállalkozó problémáit.

A HubHub amellett, hogy irodaház lesz, közösséget is akar építeni. Különböző témákban tartanak majd előadássorozatokat, azzal a céllal, hogy a tagokat és a szélesebb közönséget is bevonják a közös gondolkodásba. Ehhez a helyi cégeket, egyetemeket és civilszervezeteket kérik fel partnerül. Az új közösségi tér abban is segíthet a vállalkozóknak és startupoknak, hogy akár nagyobb cégek képviselőivel is megismerkedjenek egy kötetlenebb közegben a közösségépítő és oktatási programokon keresztül.

Ha ma valaki egy közösségi irodában akar dolgozni, nem kell ugyan milliós bérleti díjat fizetnie, de azért ingyen nem lesz. Egy gyorsteszt alapján egyszeri, négyórás bérlés 5000 forint alatt megúszható a belvárosban, és a díj annál kisebb fajlagosan, minél hosszabb időre szól. Egyhavi irodabérlet (inkább asztalbérlet) 40 ezer forint, szekrénnyel és extrákkal 50 ezer forint. Ezzel a csomaggal már napi nyolc órában lehet közösségi irodázni. Azért a pénztelenség kezdeti időszakában inkább tegyük el a turmixgépet a konyhaasztalról, az ingyen van, ha pedig kezd beindulni a bolt, jöhet is a trendiség.